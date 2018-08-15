Известной барнаульской студии танцев Larisa 25 августа 2018 года исполнится 25 лет. А 29 августа в кинотеатре "Мир" покажут фильм о том, как все начиналось. Это подарок, который руководители команды сделали себе, зрителям и всем, кто когда-либо являлся частью коллектива.

Почему юбилейную дату решили отметить именно в таком формате и что увидят зрители, читайте в интервью с руководителем школы-студии танцев Larisa Ларисой Любивой.

- Я знаю, что, когда вы приступили к съемкам фильма, оказалось, что практически нет архивных записей. Как так получилось?

- Записи были, но они были на кассетах. Какие-то из них пришли в негодность. Другие мы смогли оцифровать, к счастью, сохранились фотографии, мы их распечатывали. Слава богу, какие-то вещи мы сохранили. Да, было тяжело, приходилось искать, буквально собирать архив по крупицам. Мы приступили к съемкам фильма в октябре 2017-го и закончили только в конце июня этого года.

- График съемок был наверняка очень плотным?

- Работа состояла из трех частей. Самая большая часть работы — это поиск архивных документов, видео. Второе — было достаточно сложно восстановить хронологию наших выступлений, концертов, гастролей, когда какие поездки были, когда они проходили.

И третье — операторы снимали нас во время наших концертов. А еще снимали рабочие моменты, на сцене, снимали за кулисами, съемки проходили в нашей студии. И конечно, было записано большое интервью. И с нами, руководителями студии, и отдельно с родителями, с учениками, с ребятами, которые были нашими учениками, а сегодня работают педагогами. Работа огромная проделана.

Мы благодарны съемочной группе, которая подстраивалась под наш жесткий график. Например, мы говорили, что у нас такие-то концерты в определенные даты, плюс вечерние репетиции, мы называли дни, и они под нас подстраивались. А под нас подстроиться очень трудно!

- От чего-то, что было в первоначальном сценарии, пришлось отказаться во время съемок?

- У нас первоначально было в задумке видеообращение от учеников, которые у нас занимались лет 15-20 назад. Все очень активно откликнулись, но видео прислали два ученика, мы в фильм видео не включили.

Но при этом все наши ребята оповещены, все, кто живет за рубежом. Это Германия, Канада, конечно, Москва, Питер. Люди не прислали видео, но все ждут фильма, когда его можно будет посмотреть. И его будут смотреть в разных странах по всему миру. Премьера пройдет 29 августа, а потом его покажут на телеканалах "Россия 1" и "Катунь 24".

- Этот фильм для тех, кто является частью коллектива и когда-либо являлся его частью?

- Фильм будет интересен всем. Мы рассказываем и показываем историю создания студии, с чего она начиналась. У нас есть зрители, которые никогда не занимались, но они ходят на все наши концерты. Мы покажем архивные съемки, историю восхождения и много разных интересных фактов из жизни нашего коллектива.

Мы первые стали делать сценические шоу, полноценные спектакли, основанные на парной бальной хореографии на сцене. Мы первые в Сибири сделали 3D. Мы первые стали танцевать социальные танцы. Такого не было в Сибири.

- Почему решили именно так отметить 25-летие?

- Да, мы не стали делать шумных празднований и бенефисов, концертов. Мы считаем, что стабильность — признак мастерства. Эта дата — показатель стабильности нашей работы, и поэтому мы только сняли фильм. Это еще и фильм-биография для тех, кто будет к нам приходить и строить новую историю студии. Именно нацеливание на будущее. Об этом фильм. А планы на будущее... Будем работать дальше.

Справка: Студия Larisa — один из самых известных коллективов в Барнауле и далеко за его пределами. Коллектив был первым, кто организовал конкурс-фестиваль "Солнечный бал", на который сегодня съезжаются лучшие коллективы со всей России и самые именитые судьи. Larisa первой начала преподавать в Барнауле сальсу и танго и первой же организовала в городе Social dance — обучение танцам всех желающих независимо от возраста и подготовки. Сейчас Larisa Dance Show — это ярчайшие танцевальные шоу, которые покорили зрителей Испании, Великобритании, Италии, Индии, Германии, Чехии, Китая, Южной Кореи.

Шоу-группа участвовала в музыкальных видео Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Сергея Зверева, Сергея Лазарева, Сосо Павлиашвили, Жанны Фриске, Авраама Руссо, Анастасии Стоцкой.

А еще коллектив — двукратный обладатель Кубка России по танцевальному шоу, серебряный призер Венецианского танцевального фестиваля и победитель кубка Европы по танцевальному и латинскому шоу.