Среда, 15 Август, 15:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,75
€ 76,23
441165
23°
Обь
166см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Лариса Любивая: "К 25-летию нашей студии танцев мы сняли про себя фильм"

, ИА "Амител"
"Во многом мы были первыми. Например, мы первые в Сибири поставили 3D-шоу", - Лариса Любивая

Фото: vk.com/larisadanceshow

Известной барнаульской студии танцев Larisa 25 августа 2018 года исполнится 25 лет. А 29 августа в кинотеатре "Мир" покажут фильм о том, как все начиналось. Это подарок, который руководители команды сделали себе, зрителям и всем, кто когда-либо являлся частью коллектива.

Почему юбилейную дату решили отметить именно в таком формате и что увидят зрители, читайте в интервью с руководителем школы-студии танцев Larisa Ларисой Любивой.

- Я знаю, что, когда вы приступили к съемкам фильма, оказалось, что практически нет архивных записей. Как так получилось?

- Записи были, но они были на кассетах. Какие-то из них пришли в негодность. Другие мы смогли оцифровать, к счастью, сохранились фотографии, мы их распечатывали. Слава богу, какие-то вещи мы сохранили. Да, было тяжело, приходилось искать, буквально собирать архив по крупицам. Мы приступили к съемкам фильма в октябре 2017-го и закончили только в конце июня этого года.

- График съемок был наверняка очень плотным?

- Работа состояла из трех частей. Самая большая часть работы — это поиск архивных документов, видео. Второе — было достаточно сложно восстановить хронологию наших выступлений, концертов, гастролей, когда какие поездки были, когда они проходили.

И третье — операторы снимали нас во время наших концертов. А еще снимали рабочие моменты, на сцене, снимали за кулисами, съемки проходили в нашей студии. И конечно, было записано большое интервью. И с нами, руководителями студии, и отдельно с родителями, с учениками, с ребятами, которые были нашими учениками, а сегодня работают педагогами. Работа огромная проделана.

Мы благодарны съемочной группе, которая подстраивалась под наш жесткий график. Например, мы говорили, что у нас такие-то концерты в определенные даты, плюс вечерние репетиции, мы называли дни, и они под нас подстраивались. А под нас подстроиться очень трудно!

- От чего-то, что было в первоначальном сценарии, пришлось отказаться во время съемок?

- У нас первоначально было в задумке видеообращение от учеников, которые у нас занимались лет 15-20 назад. Все очень активно откликнулись, но видео прислали два ученика, мы в фильм видео не включили.

Но при этом все наши ребята оповещены, все, кто живет за рубежом. Это Германия, Канада, конечно, Москва, Питер. Люди не прислали видео, но все ждут фильма, когда его можно будет посмотреть. И его будут смотреть в разных странах по всему миру. Премьера пройдет 29 августа, а потом его покажут на телеканалах "Россия 1" и "Катунь 24".

- Этот фильм для тех, кто является частью коллектива и когда-либо являлся его частью?

- Фильм будет интересен всем. Мы рассказываем и показываем историю создания студии, с чего она начиналась. У нас есть зрители, которые никогда не занимались, но они ходят на все наши концерты. Мы покажем архивные съемки, историю восхождения и много разных интересных фактов из жизни нашего коллектива.

Мы первые стали делать сценические шоу, полноценные спектакли, основанные на парной бальной хореографии на сцене. Мы первые в Сибири сделали 3D. Мы первые стали танцевать социальные танцы. Такого не было в Сибири.

- Почему решили именно так отметить 25-летие?

- Да, мы не стали делать шумных празднований и бенефисов, концертов. Мы считаем, что стабильность — признак мастерства. Эта дата — показатель стабильности нашей работы, и поэтому мы только сняли фильм. Это еще и фильм-биография для тех, кто будет к нам приходить и строить новую историю студии. Именно нацеливание на будущее. Об этом фильм. А планы на будущее... Будем работать дальше.

Справка: Студия Larisa — один из самых известных коллективов в Барнауле и далеко за его пределами. Коллектив был первым, кто организовал конкурс-фестиваль "Солнечный бал", на который сегодня съезжаются лучшие коллективы со всей России и самые именитые судьи. Larisa первой начала преподавать в Барнауле сальсу и танго и первой же организовала в городе Social dance — обучение танцам всех желающих независимо от возраста и подготовки. Сейчас Larisa Dance Show — это ярчайшие танцевальные шоу, которые покорили зрителей Испании, Великобритании, Италии, Индии, Германии, Чехии, Китая, Южной Кореи.

Шоу-группа участвовала в музыкальных видео Ани Лорак, Филиппа Киркорова, Сергея Зверева, Сергея Лазарева, Сосо Павлиашвили, Жанны Фриске, Авраама Руссо, Анастасии Стоцкой.

А еще коллектив — двукратный обладатель Кубка России по танцевальному шоу, серебряный призер Венецианского танцевального фестиваля и победитель кубка Европы по танцевальному и латинскому шоу.

Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
15:33
Black water: барнаульцы жалуются на черную воду из-под крана 0
15:22
Жительница Барнаула получила травму во время визита полиции в ее дом 4
15:13
Житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта за $10 тысяч 1
15:05
Лариса Любивая: "К 25-летию нашей студии танцев мы сняли про себя фильм" 0
14:50
Наркотики, кредиты, низкие зарплаты: как прошли первые предвыборные дебаты 6
14:36
Умер актер сериалов "Каменская" и "В августе 44-го" 0
14:23
Пьяный водитель перевернулся на машине в Горном Алтае: пострадали четверо 0
14:15
Дети из СДЮШОР "Алтай" переодеваются на улице из-за захламленных раздевалок 7
14:04
Пенсионные льготы предлагают открепить от нового возраста выхода на пенсию 3
13:49
Расписание трех пригородных автобусов поменяют в Барнауле 0
13:33
Центробанк: россияне активнее берут кредиты из-за роста доходов 8
13:30
Появился тариф с полностью безлимитным интернетом 0
13:28
Двое людей госпитализированы из-за выбежавшей на дорогу овцы в Горном Алтае 6
13:15
Оперная певица Валентина Левко скончалась в возрасте 92 лет 0
13:03
Беглый олигарх из команды Чубайса расплатится с долгами пенсиями россиян 13
12:48
Первый в мире: барнаулец на хрустальной арфе исполнил Баха с оркестром 3
12:35
Переодетые в женщин мужчины напали на отделение полиции в Ереване 2
12:26
Торговавший дипломами сайт "прикрыли" по требованию прокуратуры Барнаула 0
12:16
Сотрудник банка в Барнауле забирал себе плату клиентов за ЖКХ 17
12:03
Путин предложил Ким Чен Ыну встретиться в ближайшее время 1
11:52
Лже-директор гостиницы в Барнауле похитил через курьера 20 тысяч рублей 3
11:45
В Барнауле открылся новый мотосалон 1
11:34
Суд арестовал замглавы отделения МГЕР, который в ДТП погубил целую семью 6
11:24
Почти сотню уведомлений о некачественной воде выдали на Алтае в этом году 0
11:12
Должен быть свет: Оксимирон "собрал" пикет за свободный интернет в Барнауле 30
11:03
ФАС оценила вероятность роста цен на бензин 0
10:49
Средний чек на покупки к школе вырос почти на четверть в России 13
10:30
Эдуард Успенский: биография, творчество, причина смерти 0
10:26
Светофоры отключат на три часа на перекрестке в центре Барнаула 0
10:15
Обвиняемый в масштабном мошенничестве барнаулец экстрадирован из Голландии 6
10:05
Депутат Госдумы предложил ввести регистрацию на гироскутеры 36
09:51
Замглавы алтайского Россельхознадзора Виктор Некрасов покидает пост 2
09:34
Кража автомобиля может стать отдельным составом преступления 2
09:30
Как получить подарок за покупку смартфона 0
09:21
"Мост просто рассыпался": музыкант из Барнаула рассказал о трагедии в Генуе 13
09:12
Глава ПФР назвал главную цель изменений в пенсионной системе 19
09:04
Ким Чен Ын направил Путину телеграмму с пожеланием "могущественной России" 71
09:00
Настоящий или подделка: как самому проверить качество ювелирных украшений 3
08:52
Появилось видео задержания мэра Оренбурга 8
08:29
Эдуард Успенский скончался на 81-м году жизни 5
08:17
Загипнотизировать целый класс: настоящие научные шоу в Барнауле 0
08:06
Голливудская милашка: фотоподборка с Дженнифер Лоуренс 6
07:50
Стильный таунхаус продают в экологически чистом районе Барнаула за 18,5 млн 7
07:34
Всё лето без роста цен: бензин в Алтайском крае не дорожает 2,5 месяца 8
07:22
Лечи, а не маскируй: как гинекологические проблемы влияют на внешний вид 0
07:15
Более 1,5 тыс. жителей Алтая заявили о желании голосовать не по прописке 3
07:03
Место для прогулок и спорта: в Новоалтайске ремонтируют центральный бульвар 2
06:48
Решать проблему закрытия Дворца спорта будут флешмобом с маленькими детьми 13
06:32
"Дождь из звезд": фото метеорного потока Персеиды 0
06:23
Жильцы нескольких домов в Барнауле пожаловались на заблокированный проезд 10
06:14
Идем на потепление: солнце и до +27 градусов будет на Алтае 15 августа 0
06:01
Минус один: в дебатах примут участие только трое кандидатов в главы Алтая 29
05:03
Власти Флориды ввели режим ЧС из-за "красного прилива" 1
04:09
Минтранс предлагает потратить более 20 млрд руб. на поддержку авиакомпаний 4
03:06
СМИ сообщили о прекращении выпуска карт Visa и MasterCard в Крыму 0
02:12
Французский канал признал ошибку в сюжете про Путина и тигров 0
01:18
США сочли "ненормальным" поведение российского спутника-инспектора 6
00:23
Суд запретил жителю Новой Зеландии забрать детей от матери в Новосибирске 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.