Фото: Инга Волженина/vk.com/barneos22

Жительница Барнаула, проживающая в частном доме на улице Логовской, заявила о том, что к ней в дом по ошибке ворвались силовики.

По сообщениям СМИ, инцидент имел место ранним утром 10 августа. Сама горожанка рассказала, что около шести часов утра она услышала звон разбившегося стекла в одной из комнат дома.

Женщина подумала, что в жилье пытаются проникнуть грабители. От испуга она начала выталкивать мужчин в масках обратно в окно. Во время возникшей потасовки женщина сильно порезала руку.

Оказалось, что люди в масках — это правоохранители, которые пришли в дом проводить обыск, санкционированный постановлением суда.

Согласно имеющимся данным, оперативные мероприятия проводились полицейскими в рамках расследования дела о краже. Видимо, по информации, из которой исходили силовики, подозреваемый был прописан в этом самом доме.

Однако, как утверждает жительница Барнаула, никаких посторонних людей в домовой книге не значится, а упомянутый в постановлении суда мужчина не был здесь зарегистрирован.

Как сообщили порталу Amic.ru в УМВД по Барнаулу, в данный момент по этому факту проводится проверка.