Фото: Инга Волженина/vk.com/barneos22
Жительница Барнаула, проживающая в частном доме на улице Логовской, заявила о том, что к ней в дом по ошибке ворвались силовики.
По сообщениям СМИ, инцидент имел место ранним утром 10 августа. Сама горожанка рассказала, что около шести часов утра она услышала звон разбившегося стекла в одной из комнат дома.
Женщина подумала, что в жилье пытаются проникнуть грабители. От испуга она начала выталкивать мужчин в масках обратно в окно. Во время возникшей потасовки женщина сильно порезала руку.
Оказалось, что люди в масках — это правоохранители, которые пришли в дом проводить обыск, санкционированный постановлением суда.
Согласно имеющимся данным, оперативные мероприятия проводились полицейскими в рамках расследования дела о краже. Видимо, по информации, из которой исходили силовики, подозреваемый был прописан в этом самом доме.
Однако, как утверждает жительница Барнаула, никаких посторонних людей в домовой книге не значится, а упомянутый в постановлении суда мужчина не был здесь зарегистрирован.
Как сообщили порталу Amic.ru в УМВД по Барнаулу, в данный момент по этому факту проводится проверка.
Комментарии
Они не пробовали через дверь зайти и в звонок позвонить? Обязательно маски-шоу?
А если у человека имеется зарегистрированное ружье и он примет ситуацию, как нападение бандитов и угрозу жизни, откроет огонь на поражение?
Обязательно врываться? Может вперед постучать и попросить открыть дверь?
15.08.2018 15:39
- гость -
А как должно храниться зарегистрированное ружье?