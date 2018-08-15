Фото: мэрия Барнаул

Мэрия Барнаула предлагает провести на избирательных участках 9 сентября рейтинговое голосование за детские сады города. По его итогу детсадам, которые получат наибольшее количество голосов горожан, выделят средства на ремонт. Такое решение принял глава города Сергей Дугин. Любопытно, что в этот день также состоится празднование Дня города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках прошедшего 15 августа совещания по приемке образовательных учреждений краевой столицы к новому учебному году с предложением поддержать дошкольные образовательные учреждения обратились члены городского родительского собрания.

По словам члена общественного совета по образованию города Барнаула Жанны Михайлиной, в краевой столице на сегодняшний день работает 151 детский сад. Большинство из них построены более 20 лет назад и сегодня нуждаются в дополнительной материальной поддержке и развитии образовательной среды.

"В некоторых детских садах в неудовлетворительном состоянии прилегающая территория, детские площадки, где-то необходим ремонт, замена оборудования, недостаёт методической литературы. Эти вопросы сложно решить сразу, но можно, направив средства адресно", — считает Жанна Михайлина.

Общественники предложили главе города провести своего рода конкурс среди муниципальных детских садов, а набравшим большее количество голосов направить дополнительные средства.

"Такие детские сады должны быть выбраны во всех районах города. Для этого я предлагаю провести рейтинговое голосование. Такой опыт у нас уже есть: 18 марта этого года барнаульцы выбрали общественные территории, благоустройство которых идет в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Три детских сада в каждом районе краевой столицы, получившие наибольшее число голосов горожан, получат дополнительные средства на ремонт", — поддержал инициативу Сергей Дугин.