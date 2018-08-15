Фото: мэрия Барнаул
Мэрия Барнаула предлагает провести на избирательных участках 9 сентября рейтинговое голосование за детские сады города. По его итогу детсадам, которые получат наибольшее количество голосов горожан, выделят средства на ремонт. Такое решение принял глава города Сергей Дугин. Любопытно, что в этот день также состоится празднование Дня города.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках прошедшего 15 августа совещания по приемке образовательных учреждений краевой столицы к новому учебному году с предложением поддержать дошкольные образовательные учреждения обратились члены городского родительского собрания.
По словам члена общественного совета по образованию города Барнаула Жанны Михайлиной, в краевой столице на сегодняшний день работает 151 детский сад. Большинство из них построены более 20 лет назад и сегодня нуждаются в дополнительной материальной поддержке и развитии образовательной среды.
"В некоторых детских садах в неудовлетворительном состоянии прилегающая территория, детские площадки, где-то необходим ремонт, замена оборудования, недостаёт методической литературы. Эти вопросы сложно решить сразу, но можно, направив средства адресно", — считает Жанна Михайлина.
Общественники предложили главе города провести своего рода конкурс среди муниципальных детских садов, а набравшим большее количество голосов направить дополнительные средства.
"Такие детские сады должны быть выбраны во всех районах города. Для этого я предлагаю провести рейтинговое голосование. Такой опыт у нас уже есть: 18 марта этого года барнаульцы выбрали общественные территории, благоустройство которых идет в рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Три детских сада в каждом районе краевой столицы, получившие наибольшее число голосов горожан, получат дополнительные средства на ремонт", — поддержал инициативу Сергей Дугин.
Комментарии
Бабла много - гуляют все!!
хорошее решение для повышения явки )))
Отличная идея, детские сады- это реально проблема.
У Дугина как всегда прагматичное решение. Поддерживаю!
У меня есть ребёнок, и прежде всего, я хочу, чтобы в детском саду все было комфортно обустроено, поэтому я пойду на выборы и буду голосовать
На выборы теперь точно всей семьёй)))
Детский сад, это важный этап в жизни ребёнка, поэтому я хочу, чтобы все детские сады были оборудованы и отремонтированы. Дугин как обычно предложил очень крутое предложение
По его итогу детсадам, которые получат наибольшее количество голосов горожан, выделят средства на ремонт.
Великая Страна с Великими Достижениями
15.08.2018 16:13
Дима
Дима, но отремонтируют не все сады, а не меньше 1. Можно просто узнать в каком детсаде самое большое поголовье - он и будет подебителем.
По его итогу детсадам, которые получат наибольшее количество голосов горожан, выделят средства на ремонт.
а остальные сады будут ремонтироваться за счет средств родителей...
Вообще-то город обязан отремонтировать все детский сады,т.к. это муниципальные объекты? Разве не так?
Сейчас на все собрания ходим с камерами, пусть только попросят за счет родителей ремонтировать муниципальные заведения, сразу в прокуратуру видео улетит.
Как предложит идею ,так хоть падай. Теперь, что простым горожанам обежать все садики, вникнуть в проблеме того или иного детсада и вынести решение ? Чиновники курирующие детсады должны этим заниматься, анализировать, просчитывать и выбирать какой объект нужно в первую очередь ремонтировать. Так и страной управляется , как попало. Надо менять в управленческий аппарате бездарей на специалистов.
А давайте мы ещё проголосуем, а какие мы улицы будем от снега чистить?
Можно ещё создать список тяжелобольных детей и выбрать каких будем лечить, а каких нет.
А подвели ли итог первым " Комфортная городская среда " ??!! Где ОНИ ???? В каком состоянии ???!!!....................................................... А потом берись за другие!!!!!!!!!!!!!!!!
тогда уж голосование за худшие детсады, лучшие они и так лучшие
О проекте "Комфортная городская среда" касаемо хрущовок.
По плану 40% берут с жителей, 60% выделяют из бюджета.
По факту собирают 40% средств с жителей и на эту сумму облагораживают.
А 60% растаскивается чиновниками, никто их не видит.
Данные проект - еще один способ набить карманы слугам народа.
Все ради повышения явки на выборы? Уже и дети в ход пошли? Нет слов... по крайней мере, приличных.