Фото: Оксана Астахова/vk.com/barneos22
Жители поселка Центральный в Барнауле возмущены качеством воды, которая льется у них из-под крана.
О своей беде одна из жительниц этого района краевой столицы рассказала в социальных сетях. По ее словам, потоки черной воды здесь не редкость.
"Вот такую чудесную водичку нам предлагает МУП "Энергетик" уже на протяжении нескольких лет с периодичностью два-три раза в месяц. А если повезет, то и чаще", — утверждает горожанка.
Также она задается вопросом, когда это закончится.
Портал Amic.ru обратился за комментарием в муниципальное унитарное предприятие "Энергетик".
Заместитель директора МУП "Энергетик" по общим вопросам Андрей Сартаков отметил, что сейчас эта проблема находится на контроле.
"В данный момент службы разбираются в этой ситуации. Факт подобный действительно был в пятницу. Подробности сейчас выясняем", — сказал собеседник.
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