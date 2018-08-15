Фото: Оксана Астахова/vk.com/barneos22

Жители поселка Центральный в Барнауле возмущены качеством воды, которая льется у них из-под крана.

О своей беде одна из жительниц этого района краевой столицы рассказала в социальных сетях. По ее словам, потоки черной воды здесь не редкость.

"Вот такую чудесную водичку нам предлагает МУП "Энергетик" уже на протяжении нескольких лет с периодичностью два-три раза в месяц. А если повезет, то и чаще", — утверждает горожанка.

Также она задается вопросом, когда это закончится.

Портал Amic.ru обратился за комментарием в муниципальное унитарное предприятие "Энергетик".

Заместитель директора МУП "Энергетик" по общим вопросам Андрей Сартаков отметил, что сейчас эта проблема находится на контроле.

"В данный момент службы разбираются в этой ситуации. Факт подобный действительно был в пятницу. Подробности сейчас выясняем", — сказал собеседник.