Регламент стояния в очереди за билетом на поезд введут в России

Росстандарт принял новый ГОСТ, касающийся услуг на железнодорожном транспорте, который ограничивает время ожидания в очередях к кассам десятью минутами, пишут "Известия".

На электрички максимальное время ожидания в очереди за билетом должно составлять 7 минут, а на поезда дальнего следования — 10 минут.

В зале ожидания должно быть достаточно сидячих мест для 30% пассажиров, он должен быть оборудован как минимум одной розеткой.

Документ устанавливает требования и к санитарным комнатам — в них обязательно должны быть туалетная бумага, мыло и полотенца.

Предполагается, что новый ГОСТ вступит в силу с 1 декабря 2018 года.

Также новый ГОСТ рекомендует удалять несанкционированные граффити и надписи со стен спустя неделю после их появления, а сломанное оборудование чинить за сутки.