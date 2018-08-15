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Легендарный психотерапевт Анатолий Кашпировский прилетел в Барнаул

, ИА "Амител"
Перед прибытием в краевую столицу он записал видеообращение

Фото: superlinguist.com

Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский, снискавший огромную популярность в конце 80-х — 90-х годах, прилетел в Барнаул.

Перед вылетом в краевую столицу он записал видеообращение и рассказал о своих ближайших планах.

В Барнауле Анатолий Кашпировский проведет несколько сеансов, а 16 августа он придет на эфир радио Эхо Москвы Барнаул 69.11 УКВ.

Выступления Кашпировского пройдут с 17 по 26 августа в ДК "Моторостроителей". Начало сеансов в 11:00 и 15:00. Вход свободный.

Также встречи с Кашпировским пройдут с 27 по 31 августа и со 2 по 9 сентября в 11:00, 15:00 и 19:00.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.08.2018 16:36
- гость -

Действительно легендарный, ведь полстраны с самым лучшим в мире образованием заставил банки с водой у телевизора заряжать))))

0  0
15.08.2018 16:44
- гость -

банки и крэмы заряжали у Чумака, от Кашпировского руками махали и худели

0  0
15.08.2018 16:48
- гость -

15.08.2018 16:44
- гость -

Точно же, этих легендарных людей 2 было.

0  0
15.08.2018 16:48
- гость -

Появление Кашпировского это к госперевороту

0  0
15.08.2018 16:52
- гость -

Он же в США живёт давно?!

0  0
15.08.2018 16:53
Витёк

Приехал вместо ВВП поддержать на выборах того, кто от дебат отказался?

0  0
15.08.2018 16:54
- гость -

«Доpогой доктоp Кашпиpовский! После Ваших сеансов у нас рассосался кок. Раньше он сосал только у капитана, а теперь — у всего личного состава. С уважением, экипаж сухогруза «Пантелеймон Обконченный».

0  0
15.08.2018 17:00
Витёк

15.08.2018 16:54
- гость -

0  0
15.08.2018 17:09
- гость -

начало смутного времени...опять повылазили целители и колдуны..

0  0
15.08.2018 17:09
- гость -

Он брат Березовского, они страну вроде как зомбировали к перевороту с ЕБНом...
На второй круг пошел?

0  0
15.08.2018 17:10
гость

Вход свободный? явно перед выборами зомбировать будет население на нужный результат

0  0
15.08.2018 17:10
- гость -

Смута . на Бутину может обменяем?

0  0
15.08.2018 17:15
- гость -

Обязательно пойду,тем более забесплатно.Можно что рассосётся.

0  0
15.08.2018 17:21
- гость -


15.08.2018 17:15
- гость -

лишь бы зарплата не рассосалась

0  0
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