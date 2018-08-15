Фото: superlinguist.com

Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский, снискавший огромную популярность в конце 80-х — 90-х годах, прилетел в Барнаул.

Перед вылетом в краевую столицу он записал видеообращение и рассказал о своих ближайших планах.

В Барнауле Анатолий Кашпировский проведет несколько сеансов, а 16 августа он придет на эфир радио Эхо Москвы Барнаул 69.11 УКВ.

Выступления Кашпировского пройдут с 17 по 26 августа в ДК "Моторостроителей". Начало сеансов в 11:00 и 15:00. Вход свободный.

Также встречи с Кашпировским пройдут с 27 по 31 августа и со 2 по 9 сентября в 11:00, 15:00 и 19:00.