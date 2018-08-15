Фото: superlinguist.com
Известный психотерапевт Анатолий Кашпировский, снискавший огромную популярность в конце 80-х — 90-х годах, прилетел в Барнаул.
Перед вылетом в краевую столицу он записал видеообращение и рассказал о своих ближайших планах.
В Барнауле Анатолий Кашпировский проведет несколько сеансов, а 16 августа он придет на эфир радио Эхо Москвы Барнаул 69.11 УКВ.
Выступления Кашпировского пройдут с 17 по 26 августа в ДК "Моторостроителей". Начало сеансов в 11:00 и 15:00. Вход свободный.
Также встречи с Кашпировским пройдут с 27 по 31 августа и со 2 по 9 сентября в 11:00, 15:00 и 19:00.
Комментарии
Действительно легендарный, ведь полстраны с самым лучшим в мире образованием заставил банки с водой у телевизора заряжать))))
банки и крэмы заряжали у Чумака, от Кашпировского руками махали и худели
15.08.2018 16:44
- гость -
Точно же, этих легендарных людей 2 было.
Появление Кашпировского это к госперевороту
Он же в США живёт давно?!
Приехал вместо ВВП поддержать на выборах того, кто от дебат отказался?
«Доpогой доктоp Кашпиpовский! После Ваших сеансов у нас рассосался кок. Раньше он сосал только у капитана, а теперь — у всего личного состава. С уважением, экипаж сухогруза «Пантелеймон Обконченный».
15.08.2018 16:54
- гость -
начало смутного времени...опять повылазили целители и колдуны..
Он брат Березовского, они страну вроде как зомбировали к перевороту с ЕБНом...
На второй круг пошел?
Вход свободный? явно перед выборами зомбировать будет население на нужный результат
Смута . на Бутину может обменяем?
Обязательно пойду,тем более забесплатно.Можно что рассосётся.
15.08.2018 17:15
- гость -
лишь бы зарплата не рассосалась