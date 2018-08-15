Футбольный комментатор Василий Уткин в своем Facebook сообщил, что получил 783 000 рублей от Первого канала за комментирование матча Испания — Португалия на чемпионате мира по футболу.

"Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Ну, мне предложили поработать на чемпионате мира в моей стране — что я, торговаться, что ли, стану", — написал Уткин.

"Когда кому-то заплатят — по факту — за один репортаж больше, ха — скажите!" — добавил он.

Уткин подчеркнул, что округлит эту сумму до 1 миллиона рублей, добавив к ней полученные на YouTube-канале деньги. Этот миллион будет направлен в благотворительный фонд "Выход", как и обещалось ранее. "Мне повезло поддержать доброе дело. Я очень счастлив", — добавил Уткин.

Уткин планировал сотрудничать с Первым каналом на протяжении всего чемпионата. Однако после игры сборных Испании и Португалии он заявил, что больше не будет комментировать матчи мундиаля на Первом канале. Уткин не стал объяснять причины.