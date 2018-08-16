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В тюрьму за задолженность: как наказывают должников по ЖКХ

, ИА "Амител"
Продолжается практика привлечения предприятий ЖКХ к уголовной ответственности за дебиторскую задолженность

Акционерное общество "Алтайэнергосбыт" направило 10 заявлений в правоохранительные органы с целью привлечения должностных лиц предприятий ЖКХ к уголовной ответственности. Поводом к применению столь жёстких мер послужил высокий уровень дебиторской задолженности ряда предприятий ЖКХ. На 1 июля 2018 года общая задолженность ЖКХ-сектора перед АО "Алтайэнергосбыт" превысила 440,7 млн руб., что составляет более 5 периодов неоплаты.

"У нас есть основания полагать, что отдельными руководителями предприятий ЖКХ в Алтайском крае и Республике Алтай реализуются мошеннические схемы ухода от оплаты электроэнергии. Компанией были направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы для проведения проверок в отношении ряда предприятий. Хотелось бы напомнить о том, что российское законодательство предусматривает в этом случае уголовную ответственность", — говорит заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров.

Согласно УК РФ, противоправные деяния руководителей организаций-должников могут классифицироваться по статьям 159 "Мошенничество", 160 "Присвоение или растрата", 165 "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Практика привлечения по данным статьям имеет системный характер по всей стране, и Алтайский край не является исключением.

Так, весной 2018 года СМИ писали о привлечении к уголовной ответственности по заявлению ряда ресурсоснабжающих предприятий Алтайского края экс-руководителя управляющей компании ООО "Южком", бывшего депутата Барнаульской гордумы Александра Черданцева. Он был признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение и растрата, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Суд вынес наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.08.2018 08:17
- гость -

А за незаконные начисления по коммуналке будут сажать?

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