Акционерное общество "Алтайэнергосбыт" направило 10 заявлений в правоохранительные органы с целью привлечения должностных лиц предприятий ЖКХ к уголовной ответственности. Поводом к применению столь жёстких мер послужил высокий уровень дебиторской задолженности ряда предприятий ЖКХ. На 1 июля 2018 года общая задолженность ЖКХ-сектора перед АО "Алтайэнергосбыт" превысила 440,7 млн руб., что составляет более 5 периодов неоплаты.

"У нас есть основания полагать, что отдельными руководителями предприятий ЖКХ в Алтайском крае и Республике Алтай реализуются мошеннические схемы ухода от оплаты электроэнергии. Компанией были направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы для проведения проверок в отношении ряда предприятий. Хотелось бы напомнить о том, что российское законодательство предусматривает в этом случае уголовную ответственность", — говорит заместитель генерального директора по реализации электроэнергии АО "Алтайэнергосбыт" Сергей Петров.

Согласно УК РФ, противоправные деяния руководителей организаций-должников могут классифицироваться по статьям 159 "Мошенничество", 160 "Присвоение или растрата", 165 "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием". Практика привлечения по данным статьям имеет системный характер по всей стране, и Алтайский край не является исключением.