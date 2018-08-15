Фото: vk.com/barneos22
Вода в реке Пивоварке в Барнауле изменила цвет и стала "молочной", сообщили очевидцы в социальных сетях.
Видео, на котором запечатлено произошедшее, опубликовано в сообществе Barnaul 22.
Уточняется, что "молочную реку" можно было увидеть в районе поселка Кирова.
"Зрелище ужасающее: белая река и всплывающие, едва живые рыбы", — отмечает автор заметки.
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Отметим, что, к сожалению, река Пивоварка в Барнауле уже далеко не первый раз меняет свой цвет. Подобные случаи фиксировались, например, в 2015 и 2016 годах.
Вероятно, это связано с несанкционированным выбросом загрязняющих веществ в воду.
Комментарии
А берега ни кто не пробовал? Кисельные?
Бегом вверх по течению искать источник
да это никак процесс затирания сусла начали. пивоварка же. через неделю можно уже пробовать
Бегом вверх по течению искать источник
Кому бежать? Чиновникам? Так они только за взятками бегать могут.
путинская стабильность окрасилась
а в крае есть экологическая полиция? или все силы и средства брошены на борьбу с мемами в интернете?