Фото: vk.com/barneos22

Вода в реке Пивоварке в Барнауле изменила цвет и стала "молочной", сообщили очевидцы в социальных сетях.

Видео, на котором запечатлено произошедшее, опубликовано в сообществе Barnaul 22.

Уточняется, что "молочную реку" можно было увидеть в районе поселка Кирова.

"Зрелище ужасающее: белая река и всплывающие, едва живые рыбы", — отмечает автор заметки.

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Отметим, что, к сожалению, река Пивоварка в Барнауле уже далеко не первый раз меняет свой цвет. Подобные случаи фиксировались, например, в 2015 и 2016 годах.

Вероятно, это связано с несанкционированным выбросом загрязняющих веществ в воду.