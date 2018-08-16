Акция "Школьная пора" продлится до 30 августа 2018 года, после чего все собранные вещи фонд передаст школьникам.

"Облака" заботятся о семьях, попавших в трудную материальную ситуацию, уже четыре года. И очень хорошо знают их самые острые проблемы и потребности. Собрать ребенка в школу для них – непростая задача. Ведь учебники, форма и даже простая канцелярия им не по карману.

Мама Вовы К. одна воспитывает троих детей. На работу выйти не может, так как младшему ребенку еще нет полугода. У Вовы совсем маленькие братик и сестра, о которых он помогает заботиться маме. Сестренке Ксюше Вова любит читать книжку про ослика. Вова очень любит учиться, но чтобы пойти в школу, ему нужна помощь.

Ваню Ю. мама воспитывает одна. У Вани – портальная гипертензия внепеченочной формы. Все деньги, что мама зарабатывает уборщицей, уходят на лекарства. И подготовиться к школе им просто не на что.

Снежану С. и ее сестру Вику мама воспитывает одна. У Вики тяжелая форма ДЦП. Из-за этого мама не работает и ей трудно собрать дочку в школу.

Это лишь три истории. А ведь больше 100 ребятишек ждут от нас небольшой, но очень важной помощи, которая поддержит их желание покорять мир знаний.

Чтобы для детишек из подопечных семей фонда наступила школьная пора, радостная и светлая, был объявлен сбор вещей и средств для подготовки школьников.

Фонд собирает 50 рюкзаков, 105 наборов для письма и рисования, 105 разных маленьких тетрадей в полоску и клетку, 50 общих тетрадей, 105 линеек, 105 пар школьной обуви разных размеров, 43 школьные формы.

Вы можете передать фонду "Облака" следующие вещи с запиской "Для юного школьника от преданного друга":

школьный рюкзак,

пенал,

книги и учебные тетради,

школьная форма,

школьная обувь или просто обувь по сезону: демисезонная, осеняя, ботинки темного цвета, балетки темного цвета, туфельки на низком каблуке темного цвета, размеры от 33 до 41,

темные брюки, белые рубашки, жилетки, темного цвета юбки, белые блузки для девочек, носочки, колготки.

Купить из списка канцелярских товаров:

дневники,

тетради простые в линейку и полоску,

пенал,

ручки и карандаши,

цветные карандаши и альбом для рисования или черчения,

резинки для стирания и точилки для карандашей.



Акцию фонда уже поддержали магазин "Шопоголик", компания TianDe, которые ведут сбор вещей для деток. ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" передал четыре пары кроссовок и пенал для школьников. Парк "Солнечный ветер" в рамках всероссийской благотворительной акции пригласил фонд "Облака" провести сбор вещей и канцелярии на празднике "Улыбнемся солнечному дню". Частный благотворитель передал для наших школьников 105 дневников.



Привезти вещи (можно не новые, но в хорошем состоянии) и канцелярию можно по адресу фонда:

улица Горького, 45 (ориентир — остановка по пр. Ленина "Дом Союзов"), правое крыло.

График работы фонда: с 9:00 до 18:00 по будням, с 10:00 до 16:00 по субботам.

Вещи для акции "Школьная пора" можно привезти на мобильный пункт приема вещей, который состоится 25 августа на площади у Дворца спорта с 11.00 до 18.00.

Поддержать школьников вы можете и с помощью денежного пожертвования.

Реквизиты для пожертвования с СМС: "Школьная пора"

- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).

- По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку ПОМОЧЬ!



Узнать подробную информацию об акции, чем и как помочь, что передать для школьников, можно:

- на сайте фонда ;

- в группе акции в ВК ;

- у координатора акции Людмилы Плешковой 8-903-947-10-52.