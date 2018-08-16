Акция "Школьная пора" продлится до 30 августа 2018 года, после чего все собранные вещи фонд передаст школьникам.
"Облака" заботятся о семьях, попавших в трудную материальную ситуацию, уже четыре года. И очень хорошо знают их самые острые проблемы и потребности. Собрать ребенка в школу для них – непростая задача. Ведь учебники, форма и даже простая канцелярия им не по карману.
Мама Вовы К. одна воспитывает троих детей. На работу выйти не может, так как младшему ребенку еще нет полугода. У Вовы совсем маленькие братик и сестра, о которых он помогает заботиться маме. Сестренке Ксюше Вова любит читать книжку про ослика. Вова очень любит учиться, но чтобы пойти в школу, ему нужна помощь.
Ваню Ю. мама воспитывает одна. У Вани – портальная гипертензия внепеченочной формы. Все деньги, что мама зарабатывает уборщицей, уходят на лекарства. И подготовиться к школе им просто не на что.
Снежану С. и ее сестру Вику мама воспитывает одна. У Вики тяжелая форма ДЦП. Из-за этого мама не работает и ей трудно собрать дочку в школу.
Это лишь три истории. А ведь больше 100 ребятишек ждут от нас небольшой, но очень важной помощи, которая поддержит их желание покорять мир знаний.
Чтобы для детишек из подопечных семей фонда наступила школьная пора, радостная и светлая, был объявлен сбор вещей и средств для подготовки школьников.
Фонд собирает 50 рюкзаков, 105 наборов для письма и рисования, 105 разных маленьких тетрадей в полоску и клетку, 50 общих тетрадей, 105 линеек, 105 пар школьной обуви разных размеров, 43 школьные формы.
Вы можете передать фонду "Облака" следующие вещи с запиской "Для юного школьника от преданного друга":
- школьный рюкзак,
- пенал,
- книги и учебные тетради,
- школьная форма,
- школьная обувь или просто обувь по сезону: демисезонная, осеняя, ботинки темного цвета, балетки темного цвета, туфельки на низком каблуке темного цвета, размеры от 33 до 41,
- темные брюки, белые рубашки, жилетки, темного цвета юбки, белые блузки для девочек, носочки, колготки.
Купить из списка канцелярских товаров:
- дневники,
- тетради простые в линейку и полоску,
- пенал,
- ручки и карандаши,
- цветные карандаши и альбом для рисования или черчения,
- резинки для стирания и точилки для карандашей.
Акцию фонда уже поддержали магазин "Шопоголик", компания TianDe, которые ведут сбор вещей для деток. ПАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" передал четыре пары кроссовок и пенал для школьников. Парк "Солнечный ветер" в рамках всероссийской благотворительной акции пригласил фонд "Облака" провести сбор вещей и канцелярии на празднике "Улыбнемся солнечному дню". Частный благотворитель передал для наших школьников 105 дневников.
Привезти вещи (можно не новые, но в хорошем состоянии) и канцелярию можно по адресу фонда:
улица Горького, 45 (ориентир — остановка по пр. Ленина "Дом Союзов"), правое крыло.
График работы фонда: с 9:00 до 18:00 по будням, с 10:00 до 16:00 по субботам.
Вещи для акции "Школьная пора" можно привезти на мобильный пункт приема вещей, который состоится 25 августа на площади у Дворца спорта с 11.00 до 18.00.
Поддержать школьников вы можете и с помощью денежного пожертвования.
Реквизиты для пожертвования с СМС: "Школьная пора"
- Сбербанк: 4276020427762163 зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда).
- По номеру телефона, привязанному к карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;
- Если вы хотите отправить средства сразу на юридический счет от физического или юридического лица, пожертвуйте по данным счета: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.
- Пожертвовать через официальный сайт фонда: www.fondoblaka.com через кнопку ПОМОЧЬ!
Узнать подробную информацию об акции, чем и как помочь, что передать для школьников, можно:
- на сайте фонда ;
- в группе акции в ВК ;
- у координатора акции Людмилы Плешковой 8-903-947-10-52.
Комментарии
Малоимущих в самой богатой стране мира быть не должно, в т.ч. в соответствии с Конституцией! Не может быть уточек с домиками, когда есть люди без жилья!
Не может быть уточек с домиками, когда есть люди без жилья! ага.. забрать и поделить!
а то ишь че! пашет семья в три смены - купила домик с уточками
а с алкашами родителями/тунеядцами/разгильдяями не знающими что такое контрацепция и рожающим по 10 детяток помочь не могут
16.08.2018 10:21
- гость -
Расскажите нам кто в семье Димона напахал на уточку, ценой в 80 млрд. Ну и Конституцию откройте - Россия социальное государство - где все тяготы и блага должны быть равны!
завидуйте молча кто что заработал и как - нищенство это в крови, и все дальнейшие поколения будут с протянутой рукой