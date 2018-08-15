Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партнером

Генерал-лейтенант вооруженных сил Германии Манфред Хофманн заявил, что в Европе слишком часто игнорировали предложения Москвы, и поэтому было бы лучше, если бы "Запад сделал Россию партнером", пишут "Известия".

Как пишет немецкая газета Der Tagesspiegel, Хофманн является командующим Северо-Восточного корпуса НАТО в польском Щецине. Издание отмечает, что именно Хофманн будет решать, как реагировать на агрессию "в случае вторжения России в Прибалтику".

По словам генерала, он не верит "подстрекателям в политике", которые утверждают, что российские войска якобы нападут на Нарву.

"Война будет катастрофой как для Европы, так и для остального мира. В западных странах часто игнорировали предложения России. Было бы лучше, если бы Запад сделал Россию партнером", — подчеркнул Хофманн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия соразмерно отреагирует на агрессивные шаги со стороны НАТО в случае появления военных баз организации у границ страны. Путин предупредил альянс о необходимости подумать о последствиях таких действий.