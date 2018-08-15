В Алтайском крае ночью 5 августа сгорел автобус, который ехал из казахстанского города Семей (бывший Семипалатинск) в Новосибирск. Пассажирам повезло, что этим рейсом вместе с ними ехал 37-летний Ержан Амарханов, который смог найти выход в чрезвычайной ситуации, сообщают "Вести Алтай".

Пассажирский автобус вспыхнул за считанные минуты. В салоне было почти полсотни человек. Двенадцать из них — дети. Практически все спали.

Пятнадцатилетний Кирилл ехал в Новосибирск поступать в колледж. Ту ночь вспоминает и с ужасом, и с благодарностью. Сосед подарил ему вторую жизнь. "Если бы Ержан не разбудил бы ни меня, ни мою сестру, я думаю, мы просто бы умерли. Нам просто повезло. Ержан выносил детей, открывал дверь, выбивал, точнее", — рассказал Кирилл.

Амарханов проснулся первым. Среагировал моментально. Разбудил пассажиров, остановил автобус. Выбил заклинившие двери. Буквально вытаскивал людей из огня.

"Я в грудь себя не бью, что поступил так. Самое главное — выжили. У меня документы остались, миграционная карта, удостоверение личности. Деньги. Я ехал за машиной, у меня было 270 тысяч", — рассказал Ержан. Имущество, которое было при мужчине, сгорело.

Сотрудники управления по вопросам миграции пошли навстречу и помогли оперативно оформить документы. С этой справкой Ержан сможет законно передвигаться по Новосибирской области и добраться до консульства в Омске, чтобы восстановить свой паспорт.

Выжить в чужой стране помогают знакомые и даже посторонние люди. Прохожие узнают героя, предлагают деньги. Сообщается, что в стороне остался лишь хозяин автобуса — новосибирский бизнесмен героизм пассажира не оценил.

"Собственник сказал: дайте мне полчаса, я вам перезвоню, и мы с вами поговорим. Третий день я его уже не могу найти, он меня заблокировал. Я ему звоню, не могу дозвониться", — рассказал Ержан.

Впрочем, разыскать предпринимателя удалось "Вестям". "С Ержаном на данный момент, буквально час назад, все вопросы были урегулированы, он получил денежную компенсацию, претензий больше не имеет. Народу много было пострадавших, решали со всеми по порядку", — заявил директор ООО "Межгортранс" Роман Елпатьевский.

По его словам, 50 тысяч рублей мужчине выплатили, еще 100 тысяч обещают вернуть позже.