Иллюстрации: barnaul.org
Остановку автомобилей запретят в Барнауле на участках четырех улиц — установка соответствующих знаков начнется уже 16 августа.
По данным городской администрации, для беспрепятственного выезда спецавтомобилей пожарной охраны остановку транспорта запретят на нечетной стороне улицы Юрина в районе здания №221 (схема 1).
Также остановку и стоянку машин запретят на нечетной стороне участка улицы Свердлова от дома №71 до дома №67 (схема 2) и на въезде к зданию №26 по улице Привокзальной (схема 3).
А в целях обеспечения беспрепятственного проезда техники, обслуживающей автомобильную дорогу и тротуар по улице 5-й Западной, знаки "Остановка запрещена" и "Работает эвакуатор" установят на нечетной стороне этой улицы, на участке от улицы Чудненко до улицы Чеглецова (схема 4).
Комментарии
Зачем на Соц.Проспекте,на въезде на вокзал возле мемориала сначала сделали карманы для стоянки,а недавно поставили кресты!?На площади возле вокзала сделали платную стоянку,которая всегда пустует,а вся ул.Привокзальная и все близлежащие дворы забиты авто приехавшими на вокзалы!Когда будут делать хоть что-то для удобства народа,а не как всегда!