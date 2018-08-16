Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Солнечный и теплый, а местами и очень жаркий день прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 16 августа.

Дневные температуры в регионе составят +22...+27 градусов, в юго-западных районах ожидается до +33 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 13 метров.

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В Барнауле без осадков, утром местами возможен туман. Днем в краевой столице +25...+27 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.