Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 133,5 кв. м продают в закрытом поселке на Змеиногорском тракте в Барнауле за 12,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится рядом с сосновым бором. Планировка — две спальни, гостиная и кухня.

"Большая ванная комната, в которой установлена ванна, душевая кабина — сауна и биде. Отдельный гостевой санузел. Две лоджии. На одной из них ротанговая мебель — все для вечерних чаепитий", — отмечает автор объявления.

Территория жилкомплекса огорожена, имеются шлагбаумы и круглосуточная охрана. Рядом с домом расположены фонтан, зона барбекю и отдыха, спортивная площадка.