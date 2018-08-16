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Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко утвердил список победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов в сфере молодёжной политики в 2018 году. Конкурс проводится управлением спорта и молодёжной политики Алтайского края.

По итогам проведения конкурса экспертной комиссией было поддержано 87 проектов на общую сумму 5 025 тыс. рублей. Всего для участия в конкурсе было зарегистрировано 158 заявок от 35 муниципальных образований края на общую сумму свыше 11 млн руб. Гранты были выданы по таким направлениям, как "Уличный спорт", "Я буду мамой", "Окружной /межмуниципальный/ муниципальный молодежный форум", "Форум молодых семей".

Любопытно, что среди победителей грант на 69 тысяч рублей получил Фонд развития алтайской молодежной политики, который занимается профилактикой экстремизма в регионе.

Председатель Фонда РАМП Артем Деев неоднократно выступал на заседаниях по теме экстремизма в различных общественных организациях, а также на круглых столах, организованных администрацией Барнаула. Кроме того, господин Деев выступал с открытыми лекциями по профилактике экстремизма в высших учебных заведениях Алтайского края.

"Профилактика экстремизма в молодежной среде является одним из важных направлений молодежной политики. Фондом РАМП разработан курс лекций, согласованный с Центром противодействия экстремизму при ГУВД МВД АК и администрации города Барнаула", — говорится на сайте общественной организации.

Отметим, что несколько жителей Алтайского края сейчас пожинают плоды борьбы с экстремизмом. В регионе проходят процессы против Марии Мотузной, Даниила Маркина, Антона Ангела и Андрея Шашерина, которых обвиняют по статьям 148 и 282 УК РФ.

14 августа на площади Свободы прошел пикет за свободный интернет, на котором собралось около 200 человек.