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Прокуратура раскрыла содержание "преступных мемов" Марии Мотузной

, ИА "Амител"
Все изображения были подробнейшим образом описаны и проанализированы на предмет оскорбления чувств верующих и экстремизм

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Второе заседание по "делу Мотузной" оказалось скоротечным из-за неявки свидетелей в Индустриальный районный суд Барнаула. Как ни удивительно, интерес со стороны слушателей и СМИ к этому делу пока не угас: в зале было почти так же многолюдно, как и полторы недели назад.

В этот раз, правда, из-за отпуска сменился гособвинитель, кроме того, отсутствовал один из адвокатов Марии Мотузной — Алексей Бушмаков. Он был занят на процессе в Екатеринбурге.

Судья Сергей Трушкин, открывая сегодняшнее заседание, ожидаемо отклонил оба ходатайства, поданных в прошлый раз стороной защиты. Напомним, адвокаты настаивали на переквалификации ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) на ст. 5.26. КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Кроме того, ранее была озвучена просьба вернуть дело прокурору из-за ряда процессуальных нарушений.

Тем не менее судья заметил, что в будущем Мария Мотузная может еще раз продублировать данные ходатайства. Кроме того, прокурор вкратце пересказала, в чем именно обвиняют девушку. Мемы визуально суду представлены не были, но в качестве "компенсации" приводилось подробное описание каждой из картинок, фигурирующих в уголовном деле.

Сама обвиняемая воспринимала все услышанное от гособвинителя скептически, иногда не скрывая саркастической улыбки на своем лице. Особенно, как показалось, Марию Мотузную поразили слова о наличии умысла в совершении преступлений и приверженности к националистическим взглядам.

Тем временем судья после оглашения обвинения предложил выслушать эксперта, который оказался представителем компании МТС. Ничего важного данный специалист не рассказал, за исключением того, что в интернет Мария Мотузная выходила, вероятнее всего, по своему адресу проживания, в чем и хотело ранее убедиться следствие.

А вот все ключевые свидетели по делу, включая двух студенток из РАНХиГС, в суд не явились. Защита просила привести их в следующий раз принудительно, однако Сергей Трушкин счел это излишней мерой, ограничившись обычной повесткой.

Очередное заседание суда по этому делу пройдет 28 августа.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

15.08.2018 17:52
Евгения

Обвиняемая, свидетели... А где пострадавшие то? Верующие со своими оскорбленными чувствами!

0  0
15.08.2018 17:59
- гость -

Не явятся пострадавшие, они же свидетели.
А суд закроет глаза.

0  0
15.08.2018 18:00
Гость

Через полмесяца начнутся занятия у студенток-заявительниц, интересно что за климат будет в общении у их с одногруппниками. Как будут вести себя они с этими особами - игнорировать или лебезить перед ними, дабы на них не было заявы в органы?

0  0
15.08.2018 18:04
guest365

15.08.2018 17:52 Они не хотят идти. Весь конвейер в суд тащить? Одни и те же люди - одни и те же оскорбленные и свидетели, которых приглашают и говорят, где поставить подпись, одни и те же эксперты, которым говорят, какое сделать заключение по изображениям или текстам. Все завязано.

0  0
15.08.2018 18:04
О

Испортили девчонке жизнь, что за маразм.
Миллиарды пенсий тырят, на доргах на смерть давят и отмазываются, а тут курицу неоперившуюся виноватой сделали. Позор какой то.

0  0
15.08.2018 18:06
месный

самое интересное как доказали, что они верующие и что они оскорбились ?! Где доказательства кроме голых слов?

0  0
15.08.2018 18:10
- гость -

Чувство верующих... Сейчас многие, кто на Пасху яйцами бьется, да возле проруби на Крещение постоит, себя верующими считают. А слабо этим верующим, чьи чувства были оскорблены, хоть 5 молитв наизусть зачитать? Или 12 апостолов поименно назвать? не говоря уже о большем.

0  0
15.08.2018 18:29
- гость -

Миллиарды пенсий украл - на Кипр. Лайкни - на нары, конфискация (штраф). Или попробуй погавкать

0  0
15.08.2018 18:42
- гость -

Вот следующее заседание будет прикольным (когда Битнера и Исаенку притащат)

0  0
15.08.2018 19:09
- гость -

когда Битнера и Исаенку притащат)

не притащат, секретить будут

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