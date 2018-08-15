Прокуратура раскрыла содержание "преступных мемов" Марии Мотузной

Второе заседание по "делу Мотузной" оказалось скоротечным из-за неявки свидетелей в Индустриальный районный суд Барнаула. Как ни удивительно, интерес со стороны слушателей и СМИ к этому делу пока не угас: в зале было почти так же многолюдно, как и полторы недели назад.

В этот раз, правда, из-за отпуска сменился гособвинитель, кроме того, отсутствовал один из адвокатов Марии Мотузной — Алексей Бушмаков. Он был занят на процессе в Екатеринбурге.

Судья Сергей Трушкин, открывая сегодняшнее заседание, ожидаемо отклонил оба ходатайства, поданных в прошлый раз стороной защиты. Напомним, адвокаты настаивали на переквалификации ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) на ст. 5.26. КоАП РФ (нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях). Кроме того, ранее была озвучена просьба вернуть дело прокурору из-за ряда процессуальных нарушений.

Тем не менее судья заметил, что в будущем Мария Мотузная может еще раз продублировать данные ходатайства. Кроме того, прокурор вкратце пересказала, в чем именно обвиняют девушку. Мемы визуально суду представлены не были, но в качестве "компенсации" приводилось подробное описание каждой из картинок, фигурирующих в уголовном деле.

Сама обвиняемая воспринимала все услышанное от гособвинителя скептически, иногда не скрывая саркастической улыбки на своем лице. Особенно, как показалось, Марию Мотузную поразили слова о наличии умысла в совершении преступлений и приверженности к националистическим взглядам.

Тем временем судья после оглашения обвинения предложил выслушать эксперта, который оказался представителем компании МТС. Ничего важного данный специалист не рассказал, за исключением того, что в интернет Мария Мотузная выходила, вероятнее всего, по своему адресу проживания, в чем и хотело ранее убедиться следствие.

А вот все ключевые свидетели по делу, включая двух студенток из РАНХиГС, в суд не явились. Защита просила привести их в следующий раз принудительно, однако Сергей Трушкин счел это излишней мерой, ограничившись обычной повесткой.

Очередное заседание суда по этому делу пройдет 28 августа.