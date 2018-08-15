Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко поручил соответствующим ведомствам правительства региона обратить особое внимание на тот круг проблем, который возник в связи с закрытием Дворца спорта в Барнауле, и предложить пути их решения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В данный момент, Управление спорта и молодежной политики уже занимается вопросом организации полноценной работы ХК "Алтай" и СДЮШОР "Алтай" в других помещениях. Ведутся консультации по дальнейшему размещению со спортивными командами, тренировавшимися и выступавшими во Дворце спорта.

В качестве одного из решений, будет продолжено строительство крытого катка, расположенного на проспекте Сибирский. Сейчас уже идет подготовка проектно-сметной документации, со следующего года возможно начало строительства.

Вместимость ледовой арены составит не менее 800 зрительских мест, и он станет "домом", и для хоккейного клуба, и для СДЮШОР.

При этом, как отмечается, должен продолжить в дальнейшем свою работу и Дворец спорта, и не только как спортивный объект.

"Это уникальное здание, где проводятся самые массовые мероприятия края. Дворец нужен Барнаулу. Причем его состояние, по всей видимости, требует не просто устранение нарушений правил противопожарной безопасности, но и капитального ремонта. Надо полагать, что собственники здания, учитывая сложившуюся ситуацию, во взаимодействии с органами власти, более оперативно будут решать вопросы сохранения и развития здания", — отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, эксплуатация здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле приостановлена решением Железнодорожного районного суда краевой столицы от 7 августа. Истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова". Надзорное ведомство требовало закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности.