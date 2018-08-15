Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко поручил соответствующим ведомствам правительства региона обратить особое внимание на тот круг проблем, который возник в связи с закрытием Дворца спорта в Барнауле, и предложить пути их решения, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В данный момент, Управление спорта и молодежной политики уже занимается вопросом организации полноценной работы ХК "Алтай" и СДЮШОР "Алтай" в других помещениях. Ведутся консультации по дальнейшему размещению со спортивными командами, тренировавшимися и выступавшими во Дворце спорта.
В качестве одного из решений, будет продолжено строительство крытого катка, расположенного на проспекте Сибирский. Сейчас уже идет подготовка проектно-сметной документации, со следующего года возможно начало строительства.
Вместимость ледовой арены составит не менее 800 зрительских мест, и он станет "домом", и для хоккейного клуба, и для СДЮШОР.
При этом, как отмечается, должен продолжить в дальнейшем свою работу и Дворец спорта, и не только как спортивный объект.
"Это уникальное здание, где проводятся самые массовые мероприятия края. Дворец нужен Барнаулу. Причем его состояние, по всей видимости, требует не просто устранение нарушений правил противопожарной безопасности, но и капитального ремонта. Надо полагать, что собственники здания, учитывая сложившуюся ситуацию, во взаимодействии с органами власти, более оперативно будут решать вопросы сохранения и развития здания", — отметили в пресс-службе правительства.
Напомним, эксплуатация здания Дворца зрелищ и спорта в Барнауле приостановлена решением Железнодорожного районного суда краевой столицы от 7 августа. Истцом по "делу Дворца спорта" выступает прокуратура Железнодорожного района, а ответчиками — Крайсовпроф и ООО "Дворец зрелищ и спорта имени Германа Титова". Надзорное ведомство требовало закрыть здание ввиду выявленных нарушений норм безопасности.
Комментарии
Кстати, а вот люди,которые говорили , что Томенко ничего не будет делать , теперь о чем поют!? Только и видно, как Томенко решает множество проблем.
Дворец спорта безусловно нужен , там многие тренируются . Только надо понимать,что там есть нарушения.. поэтому надо ждать решения проблемы, а не трубить во все колокола.
Томенко тут только 3- ий месяц, а кажется,что уже 3 года. Столько на него свалилось!!!
Отлично, крытого катка нам как раз не хватало
Опасная близость Дворца зрелищ и спорта к Администрации. Болельщики и зрители 10 000 тысячника - это не театралы . Снесут его.
Обещаний у томенки, как и всех ему подобных лет на 500 вперёд хватит.
Теперь детишкам будет где кататься на коньках, а то мест вообще мало(
Во первых, его фамилия не склоняется, во вторых из этих обещаний он делает дела
Супер. Вот радость.....
15.08.2018 18:34
Антону
Во первых, его фамилия не склоняется, во вторых из этих обещаний он делает дела
с чего ты решил что не склоняется, он тебе хохол что ли ?
Уже наверно ручки потирает в предвкушении как бабло пилить будет
Так то ее ещё прошлый губернатор начал строить)))) только финансирование с Москвы приостановили, так что опять пустые слова словоблуда из ЕР
Я вот одного не понимаю, как Карлин мог так всё запустить в крае? Вроде и отчёты у него бравурные и речи о нём хвалебные! Как так то?