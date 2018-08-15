С форменной одежды сотрудников МВД России исчезнет шеврон с надписью "ПОЛИЦИЯ". Соответствующие документы обсуждают в пабликах сотрудники полиции, там же поясняется, что данный шаг вызван экономией денег, сообщает "URA.RU".

"В рамках оптимизации норм снабжения вещевым имуществом и совершенствования существующих образцов форменной одежды сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, ДТ МВД России рассматривает возможность исключения ношения нашивок с надписью "ПОЛИЦИЯ" на спинке и левой полочке курток костюмов зимнего, летнего и ветровлагозащитного сотрудниками полиции, несущими наружную службу", — говорится в письме за подписью врио начальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД, генерал-майора Виталия Сидоренко.

В этом письме к руководителям подразделений Сидоренко просит высказать положительные или отрицательные суждения на это предложение экономии.

В пресс-центре МВД РФ, куда издание обратилось за комментарием, попросили письменный запрос. Источник агенства в правоохранительных органах неофициально подтвердил, что такая мера действительно готовится.

В Сети эта новость вызвала бурное обсуждение у сотрудников полиции. Мнений множество, но преобладает два: одни рады, что не надо будет больше тратиться на покупку дополнительных нашивок, другие называют подобную экономию позором.