Путин рассказал о нехватке позитива в Сети

Президент России Владимир Путин сказал, что в социальных сетях не хватает позитивного контента, сообщает "Дождь".

Путин посетил образовательный форум "Машук", где встретился с соавтором проекта "Мультипликационная студия имени Александра Ширяева" Исраилом Тамаевым.

Тамаев рассказал президенту, как создается контент для студенческих телестудий. По его словам, преимущественно он распространяется в соцсетях.

"Особенно здорово, что вы в сетях работаете. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает", — сказал президент.

В июне Путина в ходе "Прямой линии" спросили про преследование высказывающих альтернативное мнение пользователей соцсетей. В ответ он процитировал "Горе от ума" Грибоедова ("Забрать все книги бы да сжечь") и подчеркнул, что Россия не может идти по такому пути. По его словам, правоприменительная практика должна находиться в поле зрения общественности и корректироваться. При этом распространение экстремистской информации, сказал Путин, должно пресекаться.