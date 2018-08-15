Президент России Владимир Путин на образовательном форуме "Машук" рассказал историю про находчивость российского императора Николая I, сообщает РИА Новости.

Один из шатров на форруме, который посетил Путин, назывался "Про героев". Ему презентовали проекты фильмов, рассказывающих о героях и истории России. Один из них посвящен сыну имама Шамиля, Джамалуддину, который учился во Втором пажеском корпусе и вырос при дворе Николая I. Впоследствии в ту эпоху это послужило мощным стимулом для объединения России и Северного Кавказа.

Президент позитивно отозвался о проектах, отметив при этом, что и сам Николай I был "неординарной личностью".

В связи с этим он рассказал историю про императора, который часто проезжал по маршруту мимо одного места, где подразделение солдат было занято на хозяйственных работах. "Он с ними здоровался: "Здорово, молодцы!". Они ему отвечали: "Здравия желаем, Ваше императорское Величество!", — рассказал Путин.

Там же работало и другое подразделение: солдаты, которые провинились и отрабатывали наказание на гауптвахте, с ними здороваться было не положено, продолжил президент. "Но Николай несколько дней ездил, потом все-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Таким образом, дал и им возможность поздороваться [с царем]", — рассказал Путин с улыбкой.