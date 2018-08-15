В Эстонии в возрасте 86 лет ушел из жизни советский оперный певец Тео Майсте, сообщает LIFE со ссылкой на EER.

Майсте с 1970 года преподавал в консерватории в Таллине. Он работал в театре "Ванемуйне", Эстонском театре оперы и балета. Он был народным артистом Эстонии.

В репертуаре Майсте были такие спектакли, как "Борис Годунов", "Дон Жуан" "Фауст", "Сирано де Бержерак". Певец был удостоен Государственной премии имени Георга Отса (1977).

Также сегодня стало известно, что ушла из жизни оперная певица, народная артистка РСФСР Валентина Левко.