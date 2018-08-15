Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел рабочее совещание по подготовке парламентских общественных слушаний, намеченных на 21 августа. Среди выразивших желание принять участие в слушаниях — эксперты, представители общественных организаций, деловых сообществ, регионов, сообщается на сайте Госдумы.

"Нам необходимо всесторонне рассмотреть этот вопрос с участием экспертов, представителей институтов гражданского общества, делового сообщества, регионов, политических фракций Государственной Думы, потому что размер сегодняшних пенсий никого не устраивает", — заявил Володин по итогам рабочего совещания по подготовке слушаний.

"Необходимо найти решение, обеспечивающее рост пенсий выше уровня инфляции, а также чтобы их размер составил не менее 40% от заработной платы. Для решения этих задач требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему — вот цель проведения парламентских общественных слушаний", — сказал он.

"У нас есть возможность до 24 сентября обсуждать и вносить поправки в правительственный законопроект", — добавил Володин.

"Совершенно очевидно, если мы не займемся решением вопросов совершенствования пенсионной системы, в перспективе нас ждут большие проблемы в этой сфере", — уверен он.

"Ближайшие несколько лет пенсионная система может просуществовать в нынешнем виде, но рост пенсий, который ждут наши граждане, она не обеспечит", — считает он.

"Дыра в Пенсионном фонде будет увеличиваться. И если сейчас за счет федерального бюджета в Пенсионный фонд перечисляется 3,336 трлн рублей (около 40% объема Пенсионного фонда и 20% от расходов федерального бюджета), закрывая тем самым его дефицит, то уже в ближайшем будущем средств надо будет перечислять почти в 2 раза больше", — сообщил Володин.

"Сложится ситуация, когда Пенсионный фонд не решает задачи роста пенсий и вывода их на средний показатель 20-25 тысяч рублей, а федеральный бюджет не сможет обеспечить решение прорывных задач ни в одной из сфер — образование, здравоохранение, социальная сфера, инфраструктура", — отметил он.

"Именно поэтому мы обязаны изучить, обсудить с экспертами, регионами, гражданским обществом и выработать к 24 сентября предложения в виде поправок к законопроекту, принятому в первом чтении, и выйти на решение. Каким оно будет, зависит от итогов парламентских слушаний", — заключил председатель Госдумы.

Напомним, парламентские общественные слушания по совершенствованию пенсионной системы состоятся в Государственной Думе 21 августа. Предложение о проведении этих слушаний поддержали руководители всех фракций ГД.

Отмечается, что расширяется круг профильных комитетов Государственной Думы, задействованных в подготовке парламентских общественных слушаний, в частности, подключились комитеты-соисполнители по законопроекту о совершенствовании пенсионной системы. Среди участников сегодняшнего совещания – Председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов. В совещании также принял участие первый заместитель Председателя Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, взаимодействующий при подготовке слушаний с экспертами, представителями Академии наук и вузовского сообщества.