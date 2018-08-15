Фигурант дела о миллиардных хищениях в "Ростехе" умер после СИЗО

В Москве умер заместитель гендиректора компании "Синай" Олег Черных, обвиняемый по делу о миллиардных хищениях в госкорпорации "Ростех", сообщает "Росбалт" со ссылкой на свои источники.

Топ-менеджер находился под стражей с декабря 2016 года. При избрании ему меры пресечения и продлении сроков ареста адвокаты предоставляли документы о том, что Черных страдает онкологическим заболеванием, перенес в связи с этим несколько операций. В суде приглашенные врачи заявляли о необходимости стационарного лечения в гражданском медучреждении. Однако на протяжении полутора лет бизнесмену продлевали сроки ареста.

Весной обвиняемого перевели в экстренном порядке из СИЗО-4 ("Медведь") в медсанчасть СИЗО "Матросская тишина".

"В июле у него уже было почти критическое состояние, только тогда его перевели под домашний арест. А по моему мнению, выпроводили умирать. Черных сразу госпитализировали, врачи пытались его спасти. Но не смогли. 14 августа утром он скончался. Не выдержало сердце на фоне онкологического заболевания", — рассказал источник издания.

По версии следствия, в 2008 году была создана организованная преступная группа с целью хищения средств Московского конструкторского бюро "Компас" и компании "Промпоставка", входящих в "Ростех". Средства выводились через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам на проведение опытно-конструкторских работ, приобретение и диагностику оборудования. Общая сумма хищений составила около 2,5 миллиарда рублей.

Были арестованы бывшие руководители "Компаса", "Промпоставки", фонда ветеранов войны в Афганистане САФА, "Внешторгсервиса" и "Синая". Всего семь человек. "Синай", где работал скончавшийся Черных, стояла за созданием фирм-"однодневок", считают следователи.

Как сообщает "Лента.Ру", расследованием занимается 12-й отдел Следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве. В его производстве, к примеру, находилось дело о хищении 7,5 миллиарда рублей из банка "Огни Москвы", по которому арестовали бывшего руководителя кредитного учреждения Дениса Морозова. Он также умер после выхода из СИЗО. Как сообщает издание, в последнее время в изоляторах часто погибают ключевые свидетели по антикоррупционным процессам.