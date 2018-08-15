Депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая в минувшие выходные вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева, отпраздновала свадьбу в элитном сербском ресторане в поселке Береговое, сообщает Daily Storm.

По данным издания, на торжестве в ресторане "Балкан Гриль" присутствовали 32 человека. "Почему молодожены остановили свой выбор именно на этом заведении — не ясно, но стоит отметить, что на одной из стен ресторана висит коллаж из множества фотографий российского президента Владимира Путина", — пишет издание.

Сам ресторан — высокого уровня, с прекрасным видом на морское побережье. Меню заведения состоит из фирменных сербских блюд. Кроме того, в ассортименте представлены морепродукты с Адриатического побережья.

По словам собственника и шеф-повара ресторана Ненада Марковича, гостей угощали блюдом "Старый гурман" и ягненком, жаренным на вертеле. "Невеста довольна, жених вроде тоже", — отметил он.

47-летний Иван Соловьев был старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления ФСНП. В 2011-2013 годах руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, после перешел в аппарат уполномоченного по правам человека в России. Поклонская воспитывает дочь от первого брака.