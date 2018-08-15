Миллиардер Алексей Мордашов направил письмо министру промышленности и торговли России Денису Мантурову с критикой предложений помощника президента Андрея Белоусова, который ранее выступил с инициативой изъять у 14 крупнейших компаний (металлургической, горнодобывающей и химической отраслей) свыше 513 млрд рублей, чтобы направить на реализацию майских указов президента, пишут "Ведомости".

Алексей Мордашов — председатель совета директоров ПАО "Северсталь". По данным Forbes, его состояние на 2018 год оценивается в $18,7 млрд. Он занимает второе место в рейтинге богатейших россиян за этот год.

Представитель "Северстали" подтвердил изданию, что письмо от имени Мордашова направлено в Минпромторг, и больше ничего комментировать не стал. В Минпромторге не ответили на запрос издания.

Алексей Мордашов пишет, что не согласен с расчетами Белоусова. По мнению бизнесмена, невозможно сопоставлять структуру доходов и платежей в бюджет компаний черной металлургии и нефтедобычи.

Нефтяники используют месторождения — национальное достояние, роль добавленной стоимости в нефтедобыче невелика, в отличие от черной металлургии, считает он: "В структуре доходов черной металлургии основная часть — добавленная стоимость, которая обеспечивается повышением производительности труда в результате модернизации и автоматизации производства, с использованием новых технологий, обеспечивающих снижение издержек".