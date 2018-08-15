Бездомная из Барнаула год притворялась подростком ради жилья в Москве

25-летняя женщина из Барнаула почти год прожила в городском реабилитационном центре для несовершеннолетних, притворяясь подростком, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Проверка началась после заявления директора учреждения, которая случайно узнала настоящий возраст подопечной. По ее словам, бездомная представилась Наташей 2001 года рождения.

"Документов, подтверждающих личность, она не предоставила, но в центре ее приютили. Как выяснилось, воспитанница сообщила ложную информацию и на самом деле является 25-летней жительницей Барнаула", — рассказал собеседник агентства.

Женщина жила в приюте с сентября 2017 года по 14 августа 2018 года. Отмечается, что за это время на "подростка" в центре потратили более 1,6 миллиона рублей.

Обстоятельства случившегося выясняются.