Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило положительный отзыв на законопроект об отмене уголовного наказания за экстремистские репосты в соцсетях, сообщил RNS замглавы ведомства Алексей Волин.

"Мы написали положительный отзыв на депутатский законопроект о декриминализации лайков и репостов", — сказал Волин.

Во время "Прямой линии" 7 июня президент России Владимир Путин призвал не доводить "до маразма и абсурда" ситуацию с наказанием за лайки и репосты. Спустя несколько недель в Госдуму был внесен пакет законопроектов, отменяющих уголовную ответственность за подобные действия.

Mail.ru Group, которой принадлежат соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", призвала амнистировать осужденных за лайки и репосты.

Совет при президенте России по правам человека также пообещал направить в Общероссийский народный фронт и Генпрокуратуру предложения декриминализовать статьи за репосты в соцсетях.