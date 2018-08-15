Сбербанк стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance

Сбербанк возглавил список самых дорогих российских брендов по версии ежегодного международного рейтинга Brand Finance, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Brand Finance.

"Ценность бренда Сбербанк выросла на 18%, до 670,4 млрд руб. Благодаря высокой производительности Сбербанк достиг отметки самого лучшего бренда России", — говорится в сообщении агентства.

Стоимость бренда Сбербанка превысила ценность "Газпрома" (320,8 млрд руб.), который занял вторую строчку рейтинга, в два раза. Тройку замыкает "ЛУКОЙЛ", стоимость которого составила 281,1 млрд руб.

Бренд "Газпрома" подорожал по сравнению с 2017 годом на 5%, а бренд "ЛУКОЙЛа" подешевел на 1%.

Четвертое место занимает бренд "Роснефть". Его стоимость за год возросла на 13% и составила 203,9 млрд руб. На пятой строчке бренд РЖД (159 млрд руб., +35%). За ним следуют торговая сеть "Магнит" (145,2 млрд руб., -5%), ВТБ (117,6 млрд руб., +11%), МТС (114,5 млрд руб., +23%) и "Татнефть" (97,3 млрд руб., +9%) и сеть "Пятерочка" (91,2 млрд руб., +27%).

Самым быстрорастущим брендом России Brand Finance признал Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), а самым влиятельным брендом в сфере авиационных услуг в мире был признан "Аэрофлот".