Рособрнадзор опубликовал список российских школ, в которых по результатам анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективно полученных результатов. В перечень вошли почти 3 тысячи образовательных организаций.

Анализ результатов проверочных работ Рособрнадзор проводит второй год. В 2017 году школ, завысивших результаты, было больше. При этом около 850 образовательных организаций показывают необъективные результаты ВПР на протяжении двух лет.

Руководитель надзорного ведомства Сергей Кравцов заявил, что к этим школам "будет пристальное внимание". Также он выразил надежду, что в следующем году количество образовательных учреждений с необъективными результатами уменьшится.

В ходе анализа были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать о том, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.