Глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что в России необходимо уточнить понятие "экстремизм", чтобы под него не подпадали действия в интернете, не имеющие отношения к реальному экстремизму, сообщает "РИА Новости".

По словам Федотова, совет по правам человека работает над корректировкой закона об экстремизме.

"Шуточки в интернете — это, конечно, не экстремизм, и нужно сделать все для того, чтобы скорректировать закон так, чтобы он попадал в цель, попадал действительно в экстремистов. Экстремисты — это не выдумка, а реальность, но если мы расширяем понятие "экстремизм", так как оно сегодня применяется, то мы в экстремисты можем записать полстраны, а зачем?" — подчеркнул Федотов.

По его словам, в этой связи необходима серьезная корректировка законодательства, причем начинать нужно не со ст. 282 Уголовного кодекса, а с закона о противодействии экстремизму.

Правозащитник считает, что "главная ошибка" заложена именно в этом законе.

Федотов также сказал, что пока не видел обращения компании Mail.ru Group в Госдуму с просьбой инициировать амнистию осужденных за лайки и репосты в соцсетях. Однако он намерен изучить озвученные предложения.