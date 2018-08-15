Четверг, 16 Август, 01:36

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 66,38
€ 75,23
450131
16°
Обь
166см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

"Квитанцию" на право ношения бороды времен Петра I нашли в Пскове

, ИА "Амител"
Указ Петра I о необходимости платить за право ношения бороды действовал с 1698 по 1772 год

Фото: coins.su

Псковские археологи обнаружили "бородовую копейку" времен Петра I, подтверждавшую оплату права носить бороду, сообщила "РИА Новости" старший научный сотрудник "Псковского археологического центра" Татьяна Ершова.

"Среди серебряных монет со временем выпуска от XIV века до (периода правления) Николая II нашлась одна медная монета, которую называют "бородовая копейка". Можно сказать, что это квитанция (об уплате налога на бороду), которая подтверждает, что мужчина носит бороду и заплатил за это право. Монета, на одной из сторон которой есть надпись "Деньги взяты", датирована 1699 годом, она подлинная и имела хождение", — рассказала Ершова.

По ее словам, до обнаружения "бородовой копейки" при исследовании так называемого Подзноевского клада, найденного при раскопе двора Подзноева в Пскове в 2016 году, в России был известен единственный подобный экземпляр, который хранится в Эрмитаже.

"Эти монеты выпускались в 1699, 1705, 1710 и 1715 годах, а сам указ Петра I о необходимости платить за право ношения бороды действовал с 1698 по 1772 год", — отметила Ершова.

Она также сообщила, что Подзноевский клад состоит примерно из пяти тысяч артефактов, а его изучение и реставрация находок пока не завершены.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
01:21
Российские физики открыли новое свойство сверхпроводников 0
00:36
Ученые спрогнозировали рекордную жару на ближайшие пять лет 0
23:45
"Квитанцию" на право ношения бороды времен Петра I нашли в Пскове 0
23:27
Глава СПЧ призвал переосмыслить закон о противодействии экстремизму 0
23:17
Три тысячи школ завысили результаты всероссийских проверочных работ 0
22:57
Сбербанк стал самым дорогим брендом России по версии Brand Finance 0
22:47
Минкомсвязь поддержала законопроект о декриминализации статьи за репосты 0
22:14
Бездомная из Барнаула год притворялась подростком ради жилья в Москве 0
21:52
Олигарх Мордашов пожаловался на предложение забрать его сверхдоходы 1
21:33
Появилось видео со свадьбы Поклонской 0
21:25
Фигурант дела о миллиардных хищениях в "Ростехе" умер после СИЗО 1
20:59
Названа новая опасность недостаточного сна 0
20:34
Володин заявил о необходимости поднять пенсии до 25 тысяч рублей 1
20:02
Путин поведал историю про находчивость Николая I 1
19:47
Скончался советский оперный певец Тео Майсте 0
19:32
Путин рассказал о нехватке позитива в Сети 0
19:08
Коротко о главном: белая Пивоварка, дебаты и пикет за свободный интернет
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 15 августа
18:45
СМИ: надпись "Полиция" хотят убрать с формы российских правоохранителей 1
18:23
Томенко намерен решить проблему Дворца спорта строительством новой арены 7
18:19
Житель Казахстана спас пассажиров сгоревшего на Алтае автобуса 0
17:50
Прокуратура раскрыла содержание "преступных мемов" Марии Мотузной 19
17:34
Остановку автомобилей запретят на участках четырех улиц в Барнауле 3
17:23
Генерал НАТО призвал Запад сделать Россию партнером 2
17:11
Росприроднадзор выясняет, почему в Барнауле побелела река Пивоварка 3
17:05
Дочь Шукшина рассказала, почему не приезжает в Сростки 0
16:49
Уткин раскрыл свой гонорар за комментирование одного матча ЧМ на "Первом" 2
16:32
Легендарный психотерапевт Анатолий Кашпировский прилетел в Барнаул 19
16:21
Регламент стояния в очереди за билетом на поезд введут в России 0
16:15
Река Пивоварка в Барнауле изменила цвет и стала "молочной" 8
16:02
Дугин предложил кроме губернатора выбрать 9 сентября лучшие детсады города 22
15:54
Российские ученые научились определять внешность будущих детей 2
15:33
Black water: барнаульцы жалуются на черную воду из-под крана 1
15:22
Жительница Барнаула получила травму во время визита полиции в ее дом 21
15:13
Житель Якутии продает шапку из шерсти мамонта за $10 тысяч 2
15:05
Лариса Любивая: "К 25-летию нашей студии танцев мы сняли про себя фильм" 0
14:50
Наркотики, кредиты, низкие зарплаты: как прошли первые предвыборные дебаты 16
14:36
Умер актер сериалов "Каменская" и "В августе 44-го" 0
14:23
Пьяный водитель перевернулся на машине в Горном Алтае: пострадали четверо 0
14:15
Дети из СДЮШОР "Алтай" переодеваются на улице из-за захламленных раздевалок 10
14:04
Пенсионные льготы предлагают открепить от нового возраста выхода на пенсию 5
13:49
Расписание трех пригородных автобусов поменяют в Барнауле 0
13:33
Центробанк: россияне активнее берут кредиты из-за роста доходов 10
13:30
Появился тариф с полностью безлимитным интернетом 0
13:28
Двое людей госпитализированы из-за выбежавшей на дорогу овцы в Горном Алтае 8
13:15
Оперная певица Валентина Левко скончалась в возрасте 92 лет 0
13:03
Беглый олигарх из команды Чубайса расплатится с долгами пенсиями россиян 17
12:48
Первый в мире: барнаулец на хрустальной арфе исполнил Баха с оркестром 4
12:35
Переодетые в женщин мужчины напали на отделение полиции в Ереване 3
12:26
Торговавший дипломами сайт "прикрыли" по требованию прокуратуры Барнаула 0
12:16
Сотрудник банка в Барнауле забирал себе плату клиентов за ЖКХ 18

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.