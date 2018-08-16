Ученые спрогнозировали рекордную жару на ближайшие пять лет

Группа климатологов спрогнозировала аномальную жару и теплые зимы на Земле на ближайшие пять лет, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на публикацию в журнале Nature Communications.

При этом, по мнению специалистов, для температур моря этот тренд будет еще более длительным.

В среднем температуры будут выше нормы примерно на 0,1 градуса Кельвина. Ученые ожидают, что это заметно повысит частоту засух, волн жары и других погодных аномалий, связанных с глобальным потеплением.

Климатологи считают, что аномальная жара будет практически неизбежной: в 2018 и 2019-2020 гг. вероятность ее возникновения превышает 64 и 58% соответственно.

По их мнению, ситуация нормализуется только после 2022 года, хотя есть шанс в 69%, что вода в Мировом океане будет оставаться перегретой на протяжении более длительного времени.