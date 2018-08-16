Суд в Челябинске арестовал главного тренера России по кикбоксингу

Центральный районный суд Челябинска 15 августа, в среду, отправил под домашний арест первого вице-президента Федерации кикбоксинга РФ Фаригата Касымова, сообщает "URA.RU".

Касымов пробудет под домашним арестом до 14 октября. Заслуженный тренер РФ по кикбоксингу, доцент кафедры физкультуры и спорта Южного-Уральского государственного аграрного университета Фаригат Касымов обвиняется в растрате казенных средств.

Поддержать одного из лучших тренеров России в суд пришли кикбоксеры, в том числе его воспитанники. В вину своего наставника они не верят. Касымов просил, чтобы заседание было закрытым. Сослался на то, что опасается за жизнь и здоровье близких. У него четверо детей, трое из которых несовершеннолетние. Но суд в удовлетворении ходатайства отказал. Следователь заявил, что Касымов, если его не изолировать от общества, может скрыться или оказывать давление на свидетелей. Сам Касымов просил оставить его на свободе, так как в сентябре состоятся чемпионаты мира по кикбоксингу среди юниоров и взрослых, а ему надо готовить команды к соревнованиям.

"Завтра я должен лететь в Грозный на международный турнир, куплены билеты, потрачены бюджетные средства", — сообщил Касымов.

Следователь и судья пытались разобраться, может ли кто-то в сборной заменить челябинца. Но Касымов пояснил, что решения о назначении главным тренером принимаются на ежегодных конференциях и оперативно замену сделать нельзя. Защита предложила отпустить Касымова под залог в один млн рублей или под личные поручительства видных спортивных функционеров. С предложением избрать меру пресечения в виде домашнего ареста выступило следствие. Суд это предложение поддержал.

По версии следствия, Касымов потратил деньги, выделенные на тренировочные сборы и спортивные мероприятия. Подавал в бухгалтерию подложные документы о расходах на питание и проживание спортсменов. Речь идет о 2017 годе и о сумме свыше миллиона рублей. Касымову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Нарушения были вскрыты главным управлением по экономической безопасности и борьбе с коррупцией ГУ МВД по региону при содействии областного УФСБ.