Причины невозможности завоевания России назвали в США

Эксперты американского издания We Are The Mighty (WATM) полагают, что в мире есть несколько государств, которые никогда не получится завоевать — это США, Россия, Афганистан, Китай и Индия, сообщает "Лента.Ру".

Как отмечается, Соединенные Штаты не получится захватить не только из-за самых мощных на планете Вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, но также из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие. "Это означает, что каждый американец с арсеналом может набирать и тренировать свою собственную группу Росомахи", — пишет издание.

Невозможность завоевания России WATM связывает не только с суровыми климатическими условиями, огромной территорией и армией страны, но и с особенностями населения. "Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику", — пишет издание. Также отмечается, что в случае нападения на Россию на ее стороне начнут воевать пророссийски настроенные республики бывшего СССР.

Афганистан называют "кладбищем империй". "Это включает в себя нынешнюю единственную сверхдержаву в мире, Соединенные Штаты, единственную сверхдержаву, которая когда-либо существовала, Советский Союз, и крупнейшую империю, когда-либо сформированную в мире — Британскую", — пишет WATM. По мнению издания, невозможность захвата Афганистана объясняется сложным географическим рельефом страны, а также необходимостью подчинения крайне многонационального населения.

Главной причиной невозможности захвата Китая издание называет 1,3-миллиардное население страны. Дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью, а также развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные Вооруженные силы страны.

Невозможность завоевания Индии объясняется климатическими и географическими (Гималаи на северо-востоке и пустыни на северо-западе) особенностями, а также "военно-морской стратегией", предполагающей наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям. "Почти безграничные человеческие ресурсы, религиозный пыл и миллиардное население сделают их грозным противником на любом фронте", — пишет WATM.