Рособрнадзор опубликовал список российских школ, в которых по результатам анализа выполнения всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективно полученных результатов. В списке оказалось 51 образовательное учреждение, которые расположены в Алтайском крае.

Всероссийские проверочные работы — это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на развитие единого образовательного пространства в России, мониторинг введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев оценивания. Участие школы в ВПР 2018 году в 4 и 5 классах является обязательным. В 6 и 11 классах — по решению школы.

Из попавших в список алтайских школ, всего лишь одна находится в Барнауле — средняя общеобразовательная школа №117.

Всего шесть школ "с признаками необъективных результатов" находятся в городах Алтайского края. Помимо Барнаула, три школы находятся в Бийске (православная школа во имя праведного Иоанна Кронштадтского, а также средняя общеобразовательная школа № 20 с углубленным изучением отдельных предметов и основная общеобразовательная школа № 21), одна школа в Славгороде (Знаменская средняя общеобразовательная школа) и еще одна школа в городе Яровое (средняя общеобразовательная школа №12).

45 оставшихся школ расположены в селах края. Лидерами оказались Ребрихинский, Каменский, Кулундинский и Кытмановский районы — по три "подозрительных" образовательных учреждения.

Руководитель надзорного ведомства Сергей Кравцов заявил, что к этим школам "будет пристальное внимание". Также он выразил надежду, что в следующем году количество образовательных учреждений с необъективными результатами уменьшится.

В ходе анализа были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать о том, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

Анализ результатов проверочных работ Рособрнадзор проводит второй год. В 2017 году школ в России, завысивших результаты, было больше. При этом около 850 образовательных организаций показывают необъективные результаты ВПР на протяжении двух лет.