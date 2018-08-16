Долг потенциальных банкротов достиг показателя в 37,02 млрд рублей в первом полугодии 2018 года, пишут "Известия" со ссылкой на расчеты Национального центра банкротств (НЦБ).

Отмечается, что данный показатель увеличился на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как указывается, число граждан, написавших заявление о финансовой несостоятельности, превысило 87 тысяч, и, по данным аналитиков, к 2020 году их число может увеличиться в пять раз.

Для предотвращения увеличения долговой нагрузки в Госдуме даже готовы предложить законодательно ограничить сумму штрафов и пеней, начисляемых банками за просрочку.

В НЦБ добавляют, что также вырос и средний размер так называемой безнадежной задолженности, заявленной в исках. Она составила 1,7 млн рублей.