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"Шерстяного монстра" нашла на камчатском берегу местная жительница

, ИА "Амител"
"Оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо", - написала местная жительница

Фото: facebook.com/Sv.Dyadenko

Странное существо вынесло волнами на побережье Камчатки. Его удалось обнаружить одной из местных жительниц Светлане Дяденко, которая опубликовала фотографии "монстра" в своем Facebook.

"Делюсь с вами этой невероятной находкой. Что самое интересное — оно покрыто шерстью трубчатого вида. Может, это какое-либо древнее существо. Вот если бы отправить ученых в это место, чтоб они на это чудо посмотрели. Может, нам океан подбросил загадку", — написала Дяденко.

Пользователи в комментариях к посту предположили, что, скорее всего, Дяденко нашла глобстер — неопознанную органическую массу, которую вымывает на берег водоемов. Чаще всего это полуразложившиеся останки китов или акул.

Сотрудники института КамчатНИРО сообщили агентству "Кам 24", что, вероятнее всего, это останки, которые принадлежат обычному киту — под воздействием морской воды и обитателей океана туша, по словам ученых, лишилась жировой прослойки, в результате приобрела такую причудливую форму.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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