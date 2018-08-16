Министр просвещения России Ольга Васильева высказала свое мнение по поводу идеи введения единой формы в российских школах, сообщает "РИА Новости".

"Единая форма — я не думаю, что она возможна и необходима сейчас. У нас каждая школа имеет свою форму, и вы знаете, у нас практически не осталось школ, которые этой формы не имеют", — сказала Васильева.

Она также добавила, что считает, что школьная форма не должна стоить слишком дорого.

Несколькими днями ранее зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил установить в РФ единую цену на школьную форму и отдавать заказы на ее пошив двум фабрикам в стране.

Ранее сообщалось, что средний чек на товары к новому учебному году вырос в июле на 23% по сравнению с прошлым годом. В топ-10 приобретений вошли: школьная форма, принадлежности для обучения, а также предметы одежды и канцелярские товары.