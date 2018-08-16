Пожарные в городе Змеиногорске Алтайского края ликвидировали возгорание в здании XIX века, в котором ранее располагался ликеро-водочный завод, передает ТАСС. "Змеиногорский Вестник" опубликовал видео пожара.

"Горела крыша бывшего цеха розлива... Площадь — 90 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем", — сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пострадавших нет. Здание завода, где произошел пожар, не эксплуатировалось и стояло законсервированным.

В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы техники и 19 человек личного состава. "Сообщение о возгорании поступило в 16:34 (мест.) 15 августа 2018 года. В 16:50 (мест.) пожар локализован, в 17:10 (мест.) ликвидирован", — добавили в ведомстве.

Здание было заложено в 1900 году, это памятник промышленного зодчества.