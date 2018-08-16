Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал просьбу компании Mail.ru Group массово амнистировать осужденных за деятельность в социальных сетях, которую в последнее время правоохранительные органы все чаще находят экстремистской, тем самым удачно увеличивая свои показатели, сообщает "РИА Новости".

По оценке депутата, провести массовую амнистию осужденных по такого рода делам сложно юридически — лучше идти по пути подачи прошений о помиловании.

"Что касается амнистии, здесь пока вижу большие проблемы, по крайней мере, как сформулировать так, чтобы действительно те люди, которые совершили малозначительные правонарушения, были амнистированы, но экстремисты не вышли на свободу. Это очень сложно юридически осуществить, потому что есть решение суда и вынесен приговор по уголовному делу, то есть признано, что человек совершал общественно опасное деяние, поэтому здесь, может быть, пойти путем помилования", — подчеркнул Емельянов.

Он посоветовал юристам Mail.ru помочь осужденным составить прошения о помиловании, отметив, что помилование рассматривается индивидуально, тогда как реализовать массовую амнистию осужденных по статьям 282 и 148 "очень сложно".

Чтобы не повторялись такие случаи, Емельянов рекомендовал совершенствовать в стране правоприменительную практику.

"Видимо, Верховный суд должен провести пленум и обобщить практику по этим вопросам, дать свои рекомендации. Соответствующие методические разработки должны быть сделаны Генпрокуратурой и Следственным комитетом", — считает он.

Ранее компания Mail.ru Group, владеющая социальной сетью "ВКонтакте", обратилась в Госдуму с просьбой внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты и публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.