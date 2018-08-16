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Амнистию осужденных за лайки, репосты и картинки оценили в Госдуме

, ИА "Амител"
Лучше идти по пути подачи индивидуальных прошений о помиловании

Фото: privet-rostov.ru

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал просьбу компании Mail.ru Group массово амнистировать осужденных за деятельность в социальных сетях, которую в последнее время правоохранительные органы все чаще находят экстремистской, тем самым удачно увеличивая свои показатели, сообщает "РИА Новости".

По оценке депутата, провести массовую амнистию осужденных по такого рода делам сложно юридически — лучше идти по пути подачи прошений о помиловании.

"Что касается амнистии, здесь пока вижу большие проблемы, по крайней мере, как сформулировать так, чтобы действительно те люди, которые совершили малозначительные правонарушения, были амнистированы, но экстремисты не вышли на свободу. Это очень сложно юридически осуществить, потому что есть решение суда и вынесен приговор по уголовному делу, то есть признано, что человек совершал общественно опасное деяние, поэтому здесь, может быть, пойти путем помилования", — подчеркнул Емельянов.

Он посоветовал юристам Mail.ru помочь осужденным составить прошения о помиловании, отметив, что помилование рассматривается индивидуально, тогда как реализовать массовую амнистию осужденных по статьям 282 и 148 "очень сложно".

Чтобы не повторялись такие случаи, Емельянов рекомендовал совершенствовать в стране правоприменительную практику.

"Видимо, Верховный суд должен провести пленум и обобщить практику по этим вопросам, дать свои рекомендации. Соответствующие методические разработки должны быть сделаны Генпрокуратурой и Следственным комитетом", — считает он.

Ранее компания Mail.ru Group, владеющая социальной сетью "ВКонтакте", обратилась в Госдуму с просьбой внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты и публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.08.2018 09:22
- гость -

Отжали компанию у Дурова, слились в экстазе с силовиками, но начали терять клиентов?!

0  0
16.08.2018 09:47
Гость

Всем рты не заткнете, против пенс реформы все равно народ выскажетсЯ!

0  0
16.08.2018 10:08
- гость -

16.08.2018 09:47 Гость
Высказывайтесь сколько хотите. Но как только начнёте призывать кого-то свергать или взрывать, сразу сядете. И потом начнётся "а за что меня, я ведь ничего не делал". Герои...

0  0
16.08.2018 10:11
- гость -

Володин, главный в ЕР заявил что нужно резко увеличить пенсии до 20-25 тыс. руб. в ближайшие годы.
Что означает по его, в "ближайшие голы"?
Лет 10-15?
Сейчас объявлена средняя пенсия в 15 тыс. руб.
То есть добавят 5 тыс за 10 лет?
Если перевести на понятный язык, то это означает что пенсия так и останется нищенской на ближайшие годы!

0  0
16.08.2018 10:17
- гость -


16.08.2018 10:08
- гость -
Вы уже высказались за попрание Конституции!
Для многих информация о том, что российским законодательством предусмотрено право на восстание, является полной неожиданностью, поэтому приведу юридическое обоснование этого факта. В соответствие п. 4 ст. 15 Конституции:
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».
В преамбуле Всеобщей декларации прав человека, являющейся составной частью российской правовой системы, записано:
«… принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать, в качестве последнего средства, к восстанию против тирании и угнетения…» .
Тем самым российским законодательством признается как право на восстание, так и вынужденность и необходимость восстания как последнего средства защиты российскими гражданами своих прав.

0  0
16.08.2018 11:02
- гость -

Однако сильны, но только задним умом. Сотворят пакость, потом, репу чешут. Не от большого ума.

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