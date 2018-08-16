Фото: facebook.com/lvkeybol

Подробности пожара в здании бывшего ликеро-водочного завода в Змеиногорске сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По информации экстренного ведомства, данные о возгорании поступили накануне в 16:34. Пожар произошел в одноэтажном кирпичном строении с металлической кровлей и деревянной обрешеткой — в бывшем цехе розлива.

На момент прибытия пожарных крыша горела открытым огнем. На тушении работали четыре автоцистерны и 19 человек личного состава. Ликвидировать пожар удалось в 17:10.

Площадь пожара составила около 90 квадратных метров. Никто в результате ЧП не пострадал.

Предварительной причиной возгорания, как отметили в МЧС, является неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Очевидно, в заброшенном здании кто-то был и в результате допустил ЧП.

Отметим, что Змеиногорский ликеро-водочный завод был возведен в XIX веке.

О произошедшем на своей странице в Facebook высказалась редактор "Змеиногорского вестника" Людмила Кейбол, которая подчеркивает, что в свое время "завод обанкротили, а красивейшее здание бросили".

"Новым собственникам, похоже, дела до него не было. В последнее время с территории оставленного завода была убрана даже охрана. А совсем недавно мы предоставили информацию, что на крышах заводских зданий подростки организовали "курительные комнаты", благо оптика позволяет снимать хулиганов даже издалека. Но… все эти звоночки не заставили никого принять меры. И результат, как вы видите, просто страшен!" - отмечает она.