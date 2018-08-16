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Милонов предложил контролировать музыку, которую дети слушают в лагерях

, ИА "Амител"
Педагоги лагеря должны составлять список разрешенных для прослушивания песен

Фото: back-in-ussr.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя введенный в лагере в Новгородской области запрет на определенных певцов, заявил, что все сотрудники детских лагерей должны отслеживать, что слушают дети, пишет "Парламентская газета".

Руководство детского оздоровительно-образовательного центра "Олимпиец" в Новгородской области составило список исполнителей, которых запрещено включать на дискотеках в лагере. 15 августа стало известно, что в перечень попали Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Скриптонит, Тимати, Монеточка и другие. По словам начальника лагеря Ларисы Судиловской, исполнители попали в разряд запрещенных из-за наличия сексуального подтекста и ненормативной лексики в их песнях. Что касается Киркорова, то речь идет только о композиции "Цвет настроения синий".

По словам Милонова, педагоги лагеря должны составлять список разрешенных для прослушивания песен. 

"В детских коллективах должны быть ограничения, связанные с демонстрацией определенного контента, это нормально. Это не цензура, а возрастной ценз. Мы же не возмущаемся маркировкой 12+ и 18+ на фильмах. А песни — это такие же произведения, как фильмы", — подчеркнул депутат.

Что касается песен Бузовой, то, по словам Милонова, это безвкусица, которая приводит к искажению музыкального вкуса и отсутствию чувства эстетики у подрастающего поколения.

"Если бы моему ребенку кто-нибудь поставил Бузову, я бы этому человеку уши оторвал. Детям надо ставить детские песни", — добавил Милонов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

16.08.2018 10:55
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