Минстрой России внес в правительство законопроект о новом механизме расселения аварийного жилья, передает ТАСС.

Указанный документ — часть федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Он, в свою очередь, входит в состав четырех приоритетов нацпроекта "Жилье и городская среда", который разрабатывается в соответствии с новым майским указом президента России.

Ранее Минстрой предложил разработать в рамках новой программы расселения аварийного жилья механизм адресной поддержки нуждающихся россиян. Данный механизм предполагает субсидии на приобретение нового жилья взамен аварийного. В частности, собственники могут получить выплату на самостоятельное приобретение жилья.

Как указали в ведомстве, новый механизм учитывает возможность сохранения собственности, а также принцип равнозначности помещений. Кроме того, возможен постепенный переход на внебюджетные источники решения проблем аварийного жилья.

Для владельцев квартир в ветхих зданиях разработают новый механизм обмена помещений в аварийном доме на новую квартиру. Собственника при этом могут полностью или частично освободить от уплаты разницы в стоимости жилья по решению субъекта РФ. Также механизм предполагает строительство домов социального использования с применением концессии.

Новый, постоянно действующий механизм расселения аварийного жилья разрабатывается в соответствии с поручением главы государства. Этим занимаются Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ, которые расселяют здания, признанные аварийными до 2012 года.

Программа расселения была рассчитана до конца прошлого года, но в процессе выявили дополнительные дома, которые подлежат расселению. В связи с этим работу фонда решили продлить еще на год.