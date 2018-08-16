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Суд постановил взыскать с водителя, совершившего наезд на ребенка в Бийске, более 60 тысяч рублей в качестве компенсации расходов на лечение и морального вреда.

Как сообщили в краевой прокуратуре, ДТП произошло в апреле прошлого года. По данным правоохранительного ведомства, 10-летний мальчик переходил проезжую часть по улице Больничный взвоз.

В этот момент его сбил автомобиль.

В результате аварии мальчик получил множественные травмы и длительное время проходил лечение в стационаре и амбулаторно.