Российское посольство напомнило о годовщине интервенции США в Россию

Российское посольство в США опубликовало в своем Facebook пост, в котором напомнило о 100-летней годовщине военной интервенции Штатов в Россию в рамках вмешательства американцев в Гражданскую войну.

"Восьмитысячный экспедиционный корпус, поддержка Белого движения и самые серьезные намерения — ровно 100 лет назад, 15 августа 1918 года, Госдепартамент США официально объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, после чего американцы высадились во Владивостоке. Это ознаменовало начало полномасштабной интервенции стран Антанты в уже охваченную Гражданской войной страну", — указывается в заявлении посольства.

Дипмиссия сопроводила свой пост хештегами #МыПомним и #НикогдаНеЗабудем.

Дипломаты также привели статью "РИА Новости" о военном вмешательстве США в дела России.

"Американские интервенты воспользовались "приглашением" в полной мере. Они вывозили с Дальнего Востока лес, пушнину, золото. Американские фирмы получили разрешение от правительства Колчака совершать торговые операции в обмен на кредиты "Сити бэнк" и "Гаранти траст". Только одна компания отправила из Владивостока в США 15,7 тысячи пудов шерсти, 20,5 тысячи овечьих шкур, 10,2 тысячи крупных сухих кож. Вывозилось все, представлявшее хоть какую-нибудь ценность", — говорится в статье.