Фонд в защиту арестованной в США Бутиной планирует создать ее адвокат

Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл в интервью "Известиям" заявил, что намерен создать фонд в ее защиту.

"В скором времени я объявлю о создании фонда в защиту Марии Бутиной. Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту", — сказал Дрисколл.

На вопрос о прогнозах по "делу Бутиной" адвокат ответил следующим образом: "Она так и не признала себя виновной по тем пунктам, которые ей вменяют. Я ожидаю, что ее оправдают, поскольку она не совершила ничего противоправного или незаконного. Со своей стороны скажу, что над ее делом я буду работать настолько усердно, насколько смогу. В Америке она считается невиновной и не обязана доказывать свою невиновность без предоставленных доказательств. Правительство должно доказать ее вину вне разумных сомнений. Не уверен, что им это удастся".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга заявила, что российские дипломаты добились улучшения условий содержания Бутиной. Сообщалось, что из-за низкой температуры в камере у нее обострился хронический артрит. В результате ей, в частности, было разрешено пользоваться спортзалом, а также качественнее стал рацион.

Бутина была задержана в США 15 июля за якобы незарегистрированную деятельность в качестве агента. Позднее Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать россиянку.