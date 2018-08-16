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Президент РФ Владимир Путин намерен 18 августа посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Как передает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, на свадьбу глава государства заедет перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Да, заедет по дороге в Берлин", — пояснил Песков.

Известно, что Карин Кнайсль пригласила Владимира Путина на свадьбу, когда российский лидер находился с визитом в Вене в начале июня.

Напомним, что 18 августа канцлер Германии Ангела Меркель примет Владимира Путина в правительственной резиденции Мезеберг.