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Порядка 90% многоэтажек на территории Рубцовска не готовы к отопительному сезону, сообщили в алтайском филиале Сибирской генерирующей компании.

"На сегодняшний день готовность многоквартирных жилых домов не превышает 12%. Паспорта готовности объектов к отопительному сезону выданы 87 многоквартирным домам из 756 подключенных к центральной системе отопления, а также 9 медицинским учреждениям, 44 объектам сферы образования и 15 учреждениям культуры и спорта", — констатируют в СГК.

Заместитель главы администрации Рубцовска по вопросам ЖКХ Олег Обухович признал, что подготовка объектов теплоснабжения к зиме проходит низкими темпами.

"Основная причина, по которой комиссия не выдает паспорт готовности объекта к зиме, – это отсутствие промывки и гидравлических испытаний внутренних систем отопления домов. Управляющие организации очень медленно ведут эту работу или не выполняют эти работы вообще. В большинстве случаев сроки выполнения работ на внутридомовых системах отопления не соблюдаются", — уточнил заместитель директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК Олег Семеньков.