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Алтайский спортсмен Сергей Шубенков намерен обратиться к вице-премьеру Виталию Мутко, отвечающему за строительство и региональное развитие. Еще весной в Барнауле закрыли манеж в Алтайском училище олимпийского резерва, и алтайские спортсмены лишились места для тренировок. После того как спортсмен заявил об этом открыто на всю страну, к ситуации подключилось правительство Алтайского края. По словам тренера спортсмена, под угрозой весь тренировочный процесс.

Легкоатлетический манеж в училище перестал работать весной. Там протекала крыша и его решили закрыть.

Как сообщает "Алтайский спорт", в правительстве Алтайского края и управлении спорта и молодёжной политики прошли встречи с заслуженным тренером России Сергеем Клевцовым, посвященные подготовке алтайских легкоатлетов к Олимпиаде-2020.

Как сообщил тренер, до Токио осталось два года и подготовка под угрозой. В качестве одного из решений проблемы на встрече было предложено строительство нового манежа, который будет готов через 5 лет. У Клевцова возник резонный вопрос — где тренироваться все эти годы? Тем более что Шубенкову нельзя просто взять и адаптироваться под другой объект.

"У нас никогда не было изобилия, мы всегда обходились тем, что было под руками. Так что, как это ни странно, вот этот самый "тир", который мы все время ругали — за протекающую крышу, за плохой вход в него, за неважное отопление, за то, что трубы там прорываются — заменить сейчас нечем! Спортивная база в училище олимпийского резерва — своеобразный легкоатлетический кластер: беговая дорожка в подвале (пусть и 70 метров) — это полноценная работа с 6−7 барьерами, есть там яма для прыжков, штанга (никуда не надо переходить), есть нужное под штангу приспособление, рядом находится большой игровой зал, где можно проводить тренировки по прыжкам в высоту и занятия по общей подготовке спортсменов любого уровня. "Тир" надо не ломать, а восстанавливать в кратчайшие сроки. Какой ему нужен ремонт, можно обсудить. Строительство манежа — дело благое. Пусть он строится. Но я подчеркиваю: училище олимпийского резерва, его отделение лёгкой атлетики в целом и Сергей Шубенков в частности остаются этой зимой без места тренировок. Как готовиться Шубенкову к Олимпийским играм, где тренироваться всем остальным?" — сказал журналистам Сергей Клевцов.

Сам спортсмен также признался, что проблема действительно очень серьезная, нет никакой материально-технической базы. В городе нет приличного стадиона, не было добротной дорожки, где можно было бы нормально тренироваться — везде лежала резина пластиками.

"Худо-бедно, качели качаются: у нас появилось то, появилось это. Но вот парадокс: везде, где эту резину пластиками убрали, тренироваться сейчас невозможно в принципе. Это барнаульский стадион "Динамо", это манеж технического университета. Да ещё и "Локомотива" не стало. Качели в последнее время качаются только в одну сторону. После того как построили "Лабиринт", для лёгкой атлетики больше ничего в плане спортивных объектов сделано не было. Более того, нас лишают того, что имеется. Причем очень важного и нужного. В данном случае тира училища олимпийского резерва. Трудности, конечно, закаляют. И многое мы сделали вопреки положению дел. Но всему есть предел. Молчать в нынешней ситуации будет уже неправильно", — сказал спортсмен.

Власти Алтайского края уже занимаются проблемой. Как сообщила врио начальника управления спорта и молодежной политики Елена Лебедева, сейчас делается все, чтобы манеж в училище олимпийского резерва заработал к холодам. В настоящее время предпринимаются конкретные действия, направленные на то, чтобы наши ведущие легкоатлеты и в первую очередь Сергей Шубенков часть своей подготовки проводили в этом помещении.

"Вопрос сложный, но небезысходный. Есть реальные, рабочие выходы из сложившейся ситуации. Есть понимание, что надо сохранить здание. Пока никакой альтернативы ему нет. Она появится, но со временем", — сказала Елена Лебедева.

Отметим, что это уже вторая скандальная история, связанная со спортивной инфраструктурой в регионе за последний месяц. Сейчас из-за решения суда закрыт Дворец зрелищ и спорта, и все алтайские хоккеисты вынуждены ютиться в ЛДС "Карандин-Арена", где по регламенту невозможно проводить матчи ВХЛ.